Du soleil mais toujours des températures fraîches ce samedi sur la Côte d'Azur

Quelques petits nuages devraient apparaître dans la journée, mais le soleil l'emportera aussi facilement que Novak Djokovic face à Lucas Pouille en demi-finale de l'Open d'Australie.

Côté températures, on attend 12°c au meilleur de la journée à Nice, Cannes et Menton et dans la quasi totalité du département même en montagne.

Même au plus froid de la journée, le thermomètre ne descendra pas en dessous des 0° à Puget-Théniers.

Bonne journée!