Deux départements de la région Sud-Paca placés en vigilance rouge canicule

Météo-France a placé en vigilance rouge à la canicule pour vendredi quatre départements du sud de la France en raison d'un "pic de chaleur exceptionnel".

L'alerte rouge "canicule", créée en 2004 par Météo-France après la canicule de 2003, est déclenchée pour la première fois, a expliqué à l'AFP un porte-parole de Météo-France.

Vendredi après-midi, dans le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône, Météo-France prévoit des températures atteignant fréquemment "42 à 45 degrés et des records absolus de températures maximales pourraient être battus".

"chacun d'entre nous est menacé"

Dans son bulletin de suivi, Météo-France donne des consignes pour les cas de vigilance rouge, rappelant que "chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé".

Météo-France rappelle les symptômes d'un coup de chaleur: "une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance".

Dans un tweet jeudi après-midi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner souligne que "les préfets des départements placés en #VigilanceRouge par @meteofrance activent leur centre opérationnel départemental pour coordonner l'action des services de l'État".

fortes chaleurs "jusqu'en début de semaine prochaine"

Pour la journée de vendredi, Météo-France maintient 76 départements en vigilance orange, dont deux nouveaux l'Orne et les Pyrénées-Orientales. L'épisode caniculaire en cours sur une grande partie du pays doit se prolonger "au moins jusqu'en début de semaine prochaine".

Jeudi après-midi, les températures les plus élevées avec 38 à 40 degrés s'observaient sur l'est de l'Occitanie (38,4 degrés à Toulouse-Blagnac, 39,2 degrés à Albi), sur le Centre et l'Auvergne (38 degrés à Bourges, 39,3 degrés à Montluçon) et sur le sud de la vallée du Rhône et l'intérieur de la Provence (38,6 degrés à Carpentras, 39,6 degrés à Entrecasteaux).