Des températures caniculaires proches des 40°C, dôme de chaleur... Voici ce qui nous attend dans les prochains jours dans les Alpes-Maritimes et le Var

Avec plus de 40 degrés annoncés localement, un nouvel épisode de chaleur arrive en France et le sud-est ne sera pas épargné.

Vous l'avez sûrement constaté, depuis quelques jours les températures sont remontées sur la Côte d'Azur: des nuits moins fraîches, un mercure qui ne descend que rarement en-dessous des 30 degrés...

Ce jeudi 17 août, les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été placés en vigilance jaune canicule. Elle restera d'ailleurs en vigueur ce vendredi 18 août et pourrait bien se poursuivre un peu plus, jusqu'en milieu de semaine prochaine, selon les prévisions de Météo France.

Quelles sont les prévisions pour les jours à venir?

Alors à quoi doit-on s'attendre? Ce jeudi 17 août, les 35 °C ont été régulièrement dépassés sur le bassin méditerranéen, ainsi que dans la vallée du Rhône. C'est surtout ce samedi 19 août que la chaleur va s'accentuer encore un peu plus, comme l'indique la carte de prévisions de météo France.

Au cours du week-end, des températures de 40 °C sont possibles dans ces mêmes régions. La hausse des températures s'étendra également au reste de l'hexagone.

Prévisions Météo pour le samedi 19 août 2023. Capture d'écran Météo France .

Le dôme de chaleur va s'installer

À partir de la fin de semaine, de l’air encore plus chaud va remonter par le sud, c'est ce phénomène qui va progressivement conduire à l'apparition de ce que l'on appelle un dôme de chaleur.

"Depuis déjà quelques jours, notre pays se situe dans un régime de sud-ouest, humide et instable des Pyrénées au Nord-Est, expliquant les passages orageux des derniers jours. À l'est de cet axe, de l’air chaud caniculaire concerne le Centre-Est," précise le communiqué de Météo France.

Un épisode de chaleur tardif?

Alors que nous entrons dans la deuxième moitié du mois d'août, cet épisode de chaleur arrive un peu tardivement. Mais est-ce pour autant un phénomène rare? Pas vraiment, selon les données délivrées par Météo France.

En effet, à l’échelle nationale, six épisodes de vagues de chaleur ont déjà été observées après le 15 août depuis 1947: en 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017.

Vers la vague de chaleur la plus importante de ces dix dernières années?

Avec l'arrivée tardive de cet épisode de chaleur, une question se pose alors, va-t-il battre un record et surpassé celui qui avait été enregistré en 2012?

L'année 2012 est restée dans les esprits et pas forcément pour les bonnes raisons... L'épisode de chaleur qui s'était abattu sur la France cette année-là avait été particulièrement intense précise Météo France.

"Il avait duré du 17 au 21 août 2012 et avait touché quasiment tout le pays. Un pic avait été enregistré le 19 août de cette même année, avec des températures qui avaient dépassé localement les 40 degrés", expliquent les spécialistes.

Selon ces experts, il se pourrait que ce soit aussi le cas lors de cette vague de chaleur. Les indicateurs donneront leur verdict dans les prochains jours.

Des épisodes de chaleur qui pourraient s'intensifier dans les prochaines années

Les projections climatiques indiquent que ces épisodes vont être plus fréquents mais également sur une durée élargie. Ce n’est pas étonnant de voir des vagues de chaleur après 15 août. Sur l’ensemble de la saison estivale, on pourrait même voir ces phénomènes doubler.