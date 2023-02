On l’avait ressenti et les chiffres publiés par l’IMSEE ce mois-ci sont là pour en attester. Il a fait particulièrement chaud l’été dernier dans le sud de la France et, par conséquent, à Monaco.

Jusqu’à 35,1 degrés, si l’on se rapporte aux températures relevées par la station météorologique du Jardin exotique. Un sombre record atteint le 20 juillet 2022, en pleine période caniculaire.

La température ne cesse d’augmenter

"La température ne cesse d’augmenter par rapport à la dernière décennie, avec un écart à la normale climatique* de 1,4°C [pour une moyenne annuelle de 18,2°C, ndlr]. Il est le plus important relevé depuis 1963", note l’Institut monégasque de la statistique dans son "Focus Météo 2022".

Preuve, s’il en fallait encore, de l’absolue nécessité d’une politique volontariste en faveur de l’Environnement, comme celle dans laquelle s’est engagée la Principauté, guidée par la volonté de son Prince souverain.

Publié pour la onzième année consécutive, le rapport de l’IMSEE s’attache à analyser les conditions météorologiques de la Principauté, selon les données relevées par la station météo du Jardin exotique, complétées par celles d’ensoleillement et de vent enregistrées par la Direction de l’Environnement au niveau du Musée océanographique. Et le constat est sans appel. "Chaque décennie est plus chaude que la précédente."

En chiffres, cela se traduit par une moyenne des températures minimales qui n’a jamais été aussi élevée avec 15,6°C. "Il n’y a pas eu de température négative en Principauté et la température minimale absolue est la plus douce jamais enregistrée depuis la période 1991-2000, avec 5,3°C."

Du côté des maximales, la moyenne de 2022 s’établit à 20,3°C. "C’est moins qu’en 2019 où le pic observé était de… 20,4°C."

29 °C dans la nuit du 19 au 20 juillet

Deux périodes caniculaires ont été observées pendant l’année écoulée. Celles-ci se sont déroulées entre le 17 et le 21 juillet et entre le 30 juillet et le 10 août.

Durant ces deux périodes, "les températures minimales sont restées respectivement supérieures à 25,9°C et 24,9°C". Dans la nuit du 19 au 20 juillet, le thermomètre s’est maintenu à presque 29°C. "Pendant ces jours de canicule, les températures diurnes sont restées au-dessus des 31 °C."

Outre le record de 35,1°C enregistré le 20 juillet, d’autres températures particulièrement élevées ont été enregistrées cet été: 30,6°C le 27 mai, 31,3°C le 9 septembre et 33,3°C le 4 août.

*Les normales climatiques sont constituées des valeurs moyennes de pluviométrie et de température, calculées sur une période continue de trente ans à la fin de chaque décennie. La dernière normale est établie sur la période 1991-2020.

2022, quatrième année la plus sèche de l’histoire de la Principauté De nombreuses régions d’Europe ont connu une sécheresse sans précédent en 2022. Selon une étude du ministère de la Transition écologique français, l’eau que le pays voisin reçoit du ciel et des cours d’eau qui traversent son territoire a baissé de 14% sur les deux décennies passées. Une baisse des ressources qui n’a pas épargné la Principauté*. Pour l’année écoulée, la pluviométrie moyenne est fortement déficitaire par rapport à la normale sur le territoire monégasque: 476,1 mm contre 794,4 mm. "2022 est la quatrième année la plus sèche de l’histoire de la Principauté", après 2007 (336,6 mm), 2001 (355,6 mm) et 1989 (465 mm), relève l’IMSEE dans son Focus Météo. 20 jours de pluie de moins Et de noter: "Le nombre de jours de pluie est inférieur en moyenne de 20 jours par rapport à ce qui a pu être observé les trente dernières années. Le maximum absolu en une journée est de 46 mm alors qu’il était plus du triple sur la décennie précédente". C’est en décembre qu’il a le plus plu au cours des douze mois de l’année 2022 : 123,5 mm sur 31 jours. Fait notable : même si l’arrière-saison estivale est réputée pour être particulièrement douce, il n’est tombé que 19,5 mm de pluie en octobre "alors que la normale est de 125,7 mm", soit un déficit de 106,3 mm. Il en est de même sur la période de janvier (13,5 mm de pluie contre 69,2 mm sur la même période entre 1991 et 2020, soit moins 55,7 mm de pluie).





*Selon les données publiées par la Société Monégasque des Eaux sur son site internet, les six sources de la Principauté permettraient d’assurer entre 30 et 50 % de la consommation annuelle d’eau potable du pays. Pour compléter les besoins annuels de sa population, Monaco achète - dans le cadre de conventions signées avec les collectivités françaises concernées - de l’eau en provenance du pays voisin (du canal de la Vésubie, de puits de la plaine du Var ou de la Roya). En tout, cela représente 2 à 3 millions de litres d’eau potable.