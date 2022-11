Des orages localement forts attendus ce jeudi, les Alpes-Maritimes placées en vigilance jaune au risque pluie-inondation

Deux jours après le passage rapide mais intense de la tempête Claudio, le Sud-Est de la France va être confronté à un nouvel épisode pluvieux-orageux, ce jeudi 3 novembre.

Météo France a placé les Alpes-Maritimes, à l'instar du Var ou encore des Bouches-du-Rhône, en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation. L'alerte doit débuter ce jeudi à 14 heures dans les Alpes-Maritimes.

Orages, pluie et grêle

Le littoral de la Côte d'Azur et la partie sud du Var seront particulièrement exposés au risque orageux et au risque de forts cumuls, où l'on pourra atteindre 50 à 80 mm de pluie et très localement 100 mm sur l'épisode.

Un phénomène venteux isolé demeure également possible le long du littoral sous ces orages qui pourront être accompagnés de grêle, fait savoir la préfecture des Alpes-Maritimes. Ces averses orageuses perdront en intensité en soirée de jeudi et s'évacueront par l'est en seconde partie de nuit.

"Les prévisions peuvent encore évoluer d'ici là mais on devrait avoir des pluies assez soutenues pendant une grosse partie de la journée", confirmait ce mercredi matin Sylvain André, prévisionniste chez Météo-France pour le Sud-Est.