Des nuages et des éclaircies accompagnés de douceur ce mercredi sur la Côte d'Azur

Une journée entre nuages et éclaircies, voilà le tarif météo ce mercredi sur la Côte d'Azur.

Sur le littoral les températures maximales s'étirent entre 22° à Nice, 24° à Menton et Antibes et 25° à Théoule.

Sur l'arrière-pays, on note 18° à Saint-Etienne-de-Tinée, 23° à Saint-Sauveur, Roquebillière, Villars-sur-Var, 24° à Grasse...

En fin de journée, le ciel retrouvera son bleu azuréen.

A noter que des rafales de vent sont prévues autour de 40km/h à la frontière du Var et des Alpes-Maritimes.

c'est le 282e jour de l'année

Et c'est la Saint-Denis, disciple de saint Paul, évêque d'Athènes, il fut martyrisé à la fin du Ier siècle.

Quelques 9 octobre. - 1890 : premier décollage d'un avion à moteur, piloté par Clément Ader 1906 : naissance de l'homme d'Etat et poète sénégalais Léopold Sedar Senghor (mort le 20 décembre 2001) 1934 : assassinat à Marseille du roi Alexandre Ier de Yougoslavie et du ministre français des Affaires étrangères Louis Barthou par un révolutionnaire macédonien 1945 : création par ordonnance de l'Ecole nationale d'administration (ENA) 1967 : Ernesto "Che" Guevara, compagnon de Fidel Castro, est tué en Bolivie 1978 : mort du chanteur Jacques Brel 1981 : abolition de la peine de mort en France 2004: Hamid Karzaï remporte la première élection présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire de l'Afghanistan 2006 : la Corée du Nord réalise le premier essai nucléaire de son histoire 2008 : le prix Nobel de littérature est décerné au Français Jean-Marie Gustave Le Clézio 2014 : le prix Nobel de littérature est attribué au romancier français Patrick Modiano 2016 : décès du cinéaste polonais Andrzej Wajda.

C'est leur anniversaire: Donald McCullin, photographe de guerre britannique né en 1935 Leonardo Padura, écrivain cubain né en 1955 Guillermo del Toro, réalisateur mexicain né en 1964.

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 8h03 et se couche deux minutes plus tôt à 19h12.

Le dicton: "A la Saint-Denis, le laboureur se réjouit".