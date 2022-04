Des nuages ce jeudi dans les Alpes-Maritimes

Les éclaircies domineront ce jeudi matin avec des risques de pluie au nord du territoire maralpin, entre Tende et Saint-Etienne-de-Tinée.

Le ciel se couvrira dans l'après-midi et ce voile nuageux restera en place jusque dans la soirée.

Le vent sera calme, excepté sur le littoral où les rafales pourront monter jusqu'à 55km/h.

Côté températures, il fera entre 8°C et 16°C ce jeudi matin et jusqu'à 21°C au plus chaud de la journée.