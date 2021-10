Des averses et des éclaircies : voici ce qui nous réserve la météo ce lundi 1er novembre

De la pluie et des averses et quelques éclaircies dans l'après-midi. En d'autres termes, on sort le parapluie et les lunettes de soleil. La perturbation active, qui a traversé le pays ce dimanche 31 octobre, se retrouvera lundi matin sur le sud-est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Elle donnera encore des pluies soutenues en région PACA. En se décalant vers l'est, les pluies s'atténueront en s'attardant sur les Alpes jusqu'à la mi-journée avec de la neige à partir de 2.000/2.500m d'altitude.

Du mistral à la mi-journée

Mais tout n'est pas perdu car de belles éclaircies reviendront sur les régions méditerranéennes sous l'action d'une tramontane puis d'un mistral modérés qui s'établiront à la mi-journée.

La tramontane atteindra des pointes à 70/80km/h. Le vent d'ouest atteindra des rafales à 100/120km/h la nuit suivante sur le Cap corse.

Les températures elles, seront en baisse. Les températures minimales seront entre 9 à 13 au sud, et localement, on trouvera 15 près de la Méditerranée. Les maximales se situeront entre 16 à 20 sur le sud-est, 20 à 21 en Corse.