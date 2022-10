Dépasser 30°c à la mi-octobre devient de "moins en moins exceptionnel", selon Météo-France

Dimanche, une zone située entre la Garonne, l'Atlantique et les Pyrénées a connu une nouvelle après-midi de fortes chaleurs avec des températures qui ont grimpé autour de 30°C comme à Bordeaux, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et Mont-de-Marsan, jusqu'à atteindre 30,9°c à Dax (Landes).

"De telles valeurs étaient très rarement atteintes à cette période, si on se réfère au siècle dernier", estime Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France contacté par l'AFP.

"Effectivement, c'est une situation exceptionnelle si on regarde un climat passé, au 20e siècle mais c'est une situation moins exceptionnelle si on regarde le climat récent, et ce sera une situation récurrente, dans un climat futur du milieu de siècle, sous l'effet du réchauffement climatique", analyse le prévisionniste.

En 2014, 2017 et 2019, Dax avait "déjà connu des valeurs égales ou supérieures à 30,9°c à la mi-octobre, ce qui montre que cela devient de moins en moins exceptionnel", selon lui.

"Jusqu'en 2013, on n'avait jamais enregistré de telles températures à cette période à Dax, maintenant on les relève une année sur trois", résume le prévisionniste.

"C’est une épisode surtout remarquable par sa survenue tardive et sa durée, plus que par son intensité", a-t-il ajouté.

Cet épisode, qui survient après un printemps chaud et un été brûlant, s'explique par la présence d'une "vaste zone dépressionnaire qui campe sur l'Atlantique", et joue le "rôle d'une pompe à chaleur venant aspirer l'air chaud en provenance du Maghreb", selon Météo-France.

Cet effet "pompe à chaleur" va continuer dans les prochains jours de provoquer des températures élevées sur le pays, sur la façade ouest et depuis un axe allant des Pyrénées à l'est. Comme dans la région toulousaine, où le thermomètre va dépasser 25 degrés: "une séquence aussi douce fin octobre et aussi longue, c’est inédit", "du jamais vu à cette période de l'année", estime Olivier Proust.

Avec ces courants de vents de sud, il faudra en outre compter sur "des remontées de poussière du Sahara demain possiblement, sur l’ouest du pays", comme au printemps dernier, selon Olivier Proust.