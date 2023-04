En ce début de vacances scolaires, voici la météo qui vous attend cette semaine dans les Alpes-Maritimes

C'est le début des vacances scolaires sur la Côte d'Azur! Alors que le Var et les Alpes-Maritimes ont tous deux été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi après-midi, on fait le point sur la météo qui vous attend cette semaine dans le département des Alpes-Maritimes.

Lundi 17 avril

Le temps se couvrira au fil de la journée dans le département, avec des risques d'averses dans l'arrière-pays niçois en milieu de journée. Les températures ne dépasseront pas les 20 degrés comme à Saint-Sauveur-de-Tinée et à Menton.

Mardi 18 avril

Le ciel sera partiellement voilé dans la matinée et laissera place à quelques averses par endroit dans l'après-midi. On ne devrait pas dépasser la maximale de 21 degrés qui devrait être atteinte à Antibes et à Saint-Martin-du-Var.

Mercredi 19 avril

Le soleil devrait revenir sur l'ensemble du territoire en ce milieu de semaine. Un léger voile nuageux apparaîtra dans dans la moitié nord du département dans l'après-midi, mais le ciel restera dégagé près des côtes. Le mercure grimpera légèrement avec 23 degrés attendus à Saint-Sauveur-sur-Tinée, et entre 20 et 22 degrés en moyenne sur le reste du territoire.

Jeudi 20 avril

Le soleil devrait rayonner tout au long de la journée sur l'ensemble du département. Cependant les températures peineront à dépasser la barre symbolique des 20 degrés, même si elle sera atteinte et frôler sur les côtes ainsi qu'à Roquebillière et Villars-sur-Var.

Vendredi 21 avril

Selon les premières estimations données par Météo France, la fin de semaine pourrait bien se dégrader. En effet, les averses localisées dans le nord-est du département pourraient bien se généraliser à l'ensemble du territoire avec des risques d'orages dans l'après-midi et au cours de la soirée.

Week-end

Tout comme le vendredi, le week-end s'annonce pour l'instant pluvieux et orageux sur l'ensemble du département, avec des températures encore en-dessous des moyennes de saison.