De nouveaux orages attendus ce lundi sur la Côte d'Azur, jusqu'à 34°C prévus dans l'arrière-pays

De nouveaux orages sont attendus ce lundi 8 août dans les Alpes-Maritimes, où les températures maximales atteignent de nouveau 32°C sur les plages et 34°C dans l'arrière-pays.

Tandis que la vigilance jaune à la canicule a été prolongée jusqu'à mardi au moins, une nouvelle vigilance jaune aux orages a été décrétée par Météo-France; elle concerne la tranche horaire 14h-20h.

Dès la mi-journée, des pluies à caractère orageux affectent une grande partie du département. Seule une bande littoral reste à l'écart de ces précipitations. Les perturbations s'évacuent en soirée, avant de probablement réapparaître plus tard dans la semaine.

Au meilleur de la journée, ce lundi, comptez 30°C à Nice, 32°C à Cannes, à Monaco, à Antibes et à Grasse, 33°C dans la vallée du Var et jusqu'à 34°C dans la Tinée et la Vésubie.