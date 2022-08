De Hyères à Nice, découvrez les images de la "super Lune" qui a illuminé le ciel cette nuit

Une Lune un peu plus lumineuse et un peu plus grosse que d'habitude a brillé dans le ciel, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 août. En voici quelques images, prises dans les Alpes-Maritimes et le Var.