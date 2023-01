Comment sont nommées les tempêtes et a-t-on déjà le nom de la prochaine?

Bonjour Didier et merci pour votre question, probablement en rapport avec la tempête Gérard qui balaie l'ouest de la France en ce moment.

Voici ce qu'il faut savoir sur les choix des noms des différentes tempêtes.

Pourquoi leur donne-t-on un nom?

Selon Météo-France, baptiser une tempête permet de communiquer plus facilement et efficacement, à l'approche d'une tempête et d'un phénomène de vent violent.

Ainsi, des sondages ont montré que la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée. Une question de communication et de sécurité, donc.

Qui choisit les noms des tempêtes?

Les noms des tempêtes sont décidés de façon collégiale, entre Météo-France, les services météorologiques espagnols (ARMET) et l'IPMA au Portugal. Et depuis peu, par les services météorologiques belges et du Luxembourg.

Auparavant, c'est l’Université de Berlin qui baptisait les anticyclones et dépressions qui touchaient l’Europe.

A partir de quand et comment sont-elles baptisées?

Pour avoir cette réponse, il faut aller sur le site de Météo-France sur lequel on peut lire: "une dépression est nommée lorsque celle-ci risque de générer une vigilance vent au moins de niveau orange sur l'un des pays partenaires. Le service météo qui prévoit d'émettre le premier l'alerte attribue un nom à partir de la liste préétablie". Un nom valable si la tempête affecte les côtes des cinq pays partenaires que sont la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg.

Si une dépression ou une tempête touche d'abord l'Irlande ou la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, elle sera baptisée par les services météo de ces pays et c'est ce nom qui sera retenu. Comme l'indique Météo-France, "la réciproque s'applique également".

Après Gérard, quels noms pour la saison 2022-2023?

Si la tempête Gérard affecte grandement l'ouest de la France, sa successeuse est déjà connue. Elle s'appellera Hannelore et sera possiblement suivie d'Isaack, Juliette, Kamiel, Larisa, Mathis, Noa, Oscar, Patricia, Rafael, Sarah, Tiago, Valérie et Waid.

Du côté de nos voisins anglo-saxons et néerlandais, on a également dressé une liste de noms pour la saison. Ainsi, les tempêtes passées et à venir sont nommées: Antoine, Betty, Cillian, Marguerite, Elliot, Fleur, Glen, Hendrika,, Íde (ee-da), Johanna, Khalid, Loes (l-oo-s), Marquer, Nelly, Owain, Priya, Ruadhán, Sam, Tobias, Val, et Wouter.

Bonne journée,

La rédaction.