Ce que l'on sait sur l'épisode méditerranéen qui va toucher le sud de la France ce week-end

La région Occitanie sera plus impactée, tandis que les risques sont plus faibles pour les départements en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'épisode de ce week-end va débuter dans la nuit de vendredi à samedi et se calmera dimanche. "La pluie sera passagèrement intense et mêlée d'orages", prévient le service météorologique.

Un épisode ⛈ va toucher en cours de nuit de vendredi à samedi et samedi nos régions méditerranéennes. La pluie sera passagèrement intense. On surveillera les départements allant de l'Hérault aux Alpes-Maritimes, ainsi que l'ouest Corse Restez informés : https://t.co/Rjr8doTgIi pic.twitter.com/O2p4Y3bdAD

Dans la région, les pluies cévenoles les plus marquantes sont survenues le 15 juin 2010 en Dracénie, le 3 octobre 2015 à Cannes et Mandelieu ainsi que les 2 et 3 octobre 2020 dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée lors du passage de la tempête Alex.

