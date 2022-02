Ce mois de janvier est le 3e le plus chaud depuis 1958 sur la Côte d'Azur

Un hiver façon Ray Ventura. "Tiens! tiens! tiens! c’est le printemps qui r’vient…" Oui, mais non. L’anticyclone et son grand orchestre ont beau jouer à fond, on connaît la chanson. En attendant le retour du froid, on peut continuer à faire le beau sur le front de mer. Météo France prévoit pour les prochains jours un climat d’une clémence quasi indécente, vu depuis le reste de la France. Ce qui tombe plutôt bien, à la veille de vacances scolaires où des familles transies ont envie de changer d’air. Cette météo un peu folle a commencé en même temps que l’année.

Avec une température de plus de 2 degrés au-dessus de la normale, ce mois de janvier est le 3e le plus chaud depuis 1958, derrière 2007 et 2018. Dans le Var, c’est la température maximale qui étonne: 13,02° de moyenne sur le mois complet. Alors que les minimales sont plus fraîches que la normale. L’ensoleillement? Généreux. Jusqu’à 239 heures à Valberg. À Nice: 213,02 heures, du jamais vu depuis 1968! Cette médaille d’or a un revers. Florian Gibier, prévisionniste, constate que dans certaines stations Météo France du 06, on n’a pas recueilli la moindre goutte d’eau depuis un mois. Rien de bon pour le rechargement des nappes phréatiques. Et sans printemps pluvieux, un risque élevé de feux de forêts à l’été. Mais ne pas bouder son plaisir de vacancier. La semaine annoncée sera donc sèche et douce. Pendant que certains chaussent les skis en station, d’autres ressortent les tongs ou paradent en décapotable. Entre les frimas, la Côte peut frimer à tout-va.