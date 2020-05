Canicule ou vague de fraîcheur? Pluvieux ou sec? À quel type d'été peut-on s'attendre sur la Côte d'Azur et dans le Var?

Et après un confinement qui dure depuis le 17 mars, les Français espèrent pouvoir profiter d'un bel été.

Cécile Guyon, adjointe à la division prévision du centre interrégional météorologique Sud-Est d'Aix-en-Provence, a décrypté les tendances climatiques de la période juin-juillet-août à venir.

"On peut s'attendre à un été plus chaud que la normale climatique et notamment dans le bassin méditerranéen", explique la météorologue.

Cécile Guyon précise que c'est une tendance "normale". Car elle est "due au réchauffement climatique qui entraîne un renforcement de l'anti-cyclone des Açores. Celui-ci favorise des conditions plus sèches sur l'Europe du Sud."

Le ministère de la Transition écologique a d'ailleurs prévenu il y a quelques jours que 53 départements étaient exposés à des degrés divers à un risque de sécheresse cet été, principalement dans la moitié est et le centre.

On peut donc prévoir "des épisodes de temps calme et ensoleillé plus fréquents et un temps chaud probable".

La météorologue insiste sur le fait qu'il n'y a "aucun lien de causalité entre l'hiver 2019-2020 - qui a été l'un des plus chauds connus et un printemps lui aussi chaud - avec un été chaud. C'est le réchauffement climatique qui est à l'origine de cette tendance qui se vérifie depuis des années."

Un épisode de canicule à redouter?

"Le risque de canicule est lui aussi probable mais difficile à évaluer aujourd'hui", répond Cécile Guyon. "Ce sont des tendances climatiques et non météorologiques."

Côté précipitation, l'organisme prévoit des "conditions globalement plus sèches que la normale" sur le sud de l'Europe, y compris la moitié sud de la France.

2019 a été la troisième année la plus chaude en France métropolitaine - après 2018 et 2014 -, marquée par deux épisodes exceptionnels de canicule et un record absolu de 46°C.

Au niveau mondial, 2019 a été la deuxième année la plus chaude, concluant une décennie record.

La hausse de la température, accompagnée d'une multiplication des événements météorologiques extrêmes liés au réchauffement de la planète, est en ligne avec les prévisions des climatologues