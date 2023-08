Canicule: les impressionnantes images des orages qui ont fait deux blessés et de gros dégâts, plus de 70.000 impacts recensés en France

Ils étaient annoncés. Les orages balaient, ces dernières heures, une partie du pays, mettant fin à la canicule qui a frappé le pays une semaine durant.

Ce jeudi, les Alpes-Maritimes avaient notamment été placées en vigilance jaune aux orages. Si notre département n'a été frappé que par quelques dizaines d'éclairs, le total se chiffre en dizaines de milliers au niveau national.

L'activité électrique a été particulièrement importante dans l'Aisne (plus de 4.000 éclairs), le Calvados (3.700) et l'Oise (3.700). En quelques heures, près de 70.000 éclairs ont été recensés par Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Le quart nord-est du pays en vigilance orange aux orages

Et ce n'est pas fini. Un vaste quart nord-est de la France est classé en vigilance orange aux orages. Ce vendredi, 20.000 éclairs ont déjà été comptabilisés.

Vue de l'#orage qui a touché la Côte d'Opale (commune d'Equihen-Plage) hier jeudi vers 19h45. Photo de Sébastien Moraux. pic.twitter.com/Imqy4v4cGV — Keraunos (@KeraunosObs) August 25, 2023

Nuit du 24 au 25 août 2023 orageuse ⛈️ dans l'@Indre36. Eclairs particulièrement esthétiques photographiés depuis Argenton-sur-Creuse, ce vendredi, vers 4h du matin. @AssoMeteoCentre @KeraunosObs #orage #orages pic.twitter.com/IVzWPJrk64 — Florentin Cayrouse (@FloC36) August 25, 2023

Voici deux photos de l’orage qui est passé sur le Nord de l’Alsace, cet après-midi vers 15h. pic.twitter.com/qmqXOqpvYD — Cédrιc (@CedricSchell) August 24, 2023

Deux blessés et de gros dégâts dans un village de Haute-Marne

Un violent épisode de grêle très localisé a même fait deux blessés et d'importants dégâts jeudi dans le village d'Arc-en-Barrois, en Haute-Marne ce jeudi.

Cet orage de grêlons de "10 à 15 minutes", très localisé et "d'une violence exceptionnelle" a entraîné "des dégâts très conséquents sur les véhicules et sur les toitures et deux personnes ont été blessées", sans que leur pronostic vital soit engagé, a rapporté la préfète de la Haute-Marne Régine Pam, qui s'est rendue sur place.

"Les grêlons faisaient vraiment la taille d'un œuf" a témoigné la co-gérante de la Cagette Haut-Marnaise, Mathilde Kims, dont les 1,3 hectare de serres ont été détruits par l'épisode.