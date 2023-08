Notre direct sur la canicule: nouveaux records de température, des orages attendus cet après-midi

17 départements sont toujours en vigilance rouge canicule ce jeudi et 39 en orange (plus l'Andorre), dont le Var et les Alpes-Maritimes.

De nouveaux records de chaleur ont été battus mercredi en France, une situation inhabituelle fin août, qui rend l'air difficilement respirable dans les villes, et accroît les risques pour les plus fragiles.

Des records absolus ont ainsi été battus mercredi, comme à Toulouse (42,4 degrés) ou Carcassonne (43,2).

