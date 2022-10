Bangladesh: neuf morts après le passage du cyclone Sitrang, un million de personnes évacuées

"Neuf personnes sont mortes, pour la plupart (victimes) de chutes d'arbres, dont trois membres d'une même famille dans (le district de) Cumilla", a déclaré Jebun Nahar, un responsable gouvernemental.

Le cyclone a touché l'île de Bhola, dans le sud du pays, à 21h lundi (15h GMT) avant de s'affaiblir en dépression tôt mardi, et de prendre la direction de l'État de Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde, a déclaré Bazlur Rashid, un responsable météorologique.

"De fortes pluies se sont abattues sur une grande partie du pays, inondant les villes de Dacca, Khulna et Barisal", a-t-il ajouté.

Les autorités avaient évacué dès lundi "environ un million de personnes" des régions des basses terres, des îles et des berges des rivières avant de les installer dans des milliers d'abris situés dans des immeubles où elles ont passé la nuit, a déclaré le secrétaire du ministère de la Gestion des catastrophes, Kamrul Ahsan.

Les autorités ont déclaré avoir parfois dû persuader des villageois réticents à l'idée de partir.

Parmi les pays les plus touchés

Environ 33.000 réfugiés rohingyas sur l'île de Bhashan Char, exposée aux tempêtes, dans le golfe du Bengale, ont reçu l'ordre de ne pas sortir et aucune victime ni aucun dommage n'y ont été signalés, selon les autorités.

Le Bangladesh, pays d'environ 170 millions d'habitants, est classé parmi les pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes depuis le début du siècle, selon l'Onu.

Selon les scientifiques, il est probable que le réchauffement climatique rende les cyclones plus intenses et plus fréquents dans les pays d'Asie du Sud, bordés par le golfe du Bengale, mais les procédures d'évacuation se sont aussi grandement améliorées grâce à des prévisions plus précises.

En 2020, le cyclone Amphan, le deuxième "super cyclone" jamais enregistré dans le golfe du Bengale, a fait plus de 100 morts au Bangladesh et en Inde et plusieurs millions de sinistrés.

Dans l'État indien voisin du Bengale occidental, des milliers de personnes ont été évacuées lundi vers plus de 100 centres de secours, ont indiqué des responsables, ajoutant qu'aucun dommage n'avait été signalé et que la population rentrait chez elle mardi.