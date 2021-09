"Aucune info"... 3 heures de retard pour un Nice-Paris à cause des orages, des passagers en colère

À l’image de cette passagère du vol Nice-Paris prévu initialement à 14h30 et qui a interpellé Nice-Matin sur Twitter.

Non le trafic n’est pas revenu à la normale ! Vous citez des retards de « 45 à 60 minutes », comptez en plutôt 3 / 4 heures, sans informations et sans certitude de pouvoir décoller. @AeroportNice pourquoi mentir comme ça ? Nb : il fait beau https://t.co/qxGUlSNaZj pic.twitter.com/zfJVJbQODG

"On a d’abord patienté pendant deux heures sans avoir aucune info de la compagnie ou de l’aéroport, raconte Jade. Certains vols embarquaient mais pas le nôtre. On nous a dit que nous n’avions plus de créneau de vol."

L’incompréhension et la colère ont rapidement gagné les voyageurs. "C’était surtout le fait de n’avoir aucune info, de voir certains vols décoller. Beaucoup se levaient dans la salle d’embarquement pour tenter d’avoir des infos supplémentaires souvent en vain. Les écrans indiquaient qu’il était prévu à 14h50 au lieu de 14h30 mais nous avons décollé à 17h30! Au total on a attendu deux heures dans la salle d’embarquement puis une heure dans l’avion."