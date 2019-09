Après la pluie le beau temps... Voici la météo qui vous attend cette semaine sur la Côte d'Azur

On aurait du mal à y croire étant donné les averses qui inondent la Côte d'Azur ce mardi mais la météo sera douce et ensoleillée pour le restant de la semaine.

Les jours se suivront et se ressembleront: le soleil brillera du matin jusqu'au soir jusqu'à dimanche inclus. La pluie restera à l'écart et le vent sera faible, juste une légère brise.

Côté températures, il fera entre 23°C et 28°C en moyenne et on grimpera même jusqu'à 31°C dans le nord du département, ce vendredi.

Bref, ne rangez pas encore vos tenues d'été.