Après Claudio, une autre tempête plus violente va frapper la France dès jeudi, le Sud-Est pas épargné

Tempête Denise

Une perturbation atlantique très active, baptisée Denise, devrait aborder la France par la Vendée, et traverser les deux tiers du pays, avec un nouveau fort coup de vent à caractère de tempête. Elle devrait être plus violente que Claudio.

Cette dépression devrait balayer une grande partie sud-ouest du pays, avec des vents très violents notamment dans un secteur entre les Sables-d’Olonne (Vendée), le sud de Nantes (Loire-Atlantique) et le nord de la Gironde. Le modèle Arpège de Météo France prévoit sur ces zones des rafales à plus de 130 km/h et de plus de 100 km/h dans les terres.

Les températures devraient quant à elles descendre jusqu'aux normales de saison.

Le Var et les Alpes-Maritimes touchés

Dans le Sud-Est, le temps va aussi se gâter. De fortes précipitations vont s'abattre sur le Var et les Alpes-Maritimes. De grosses averses orageuses sont notamment attendues dans la soirée de jeudi.

Et les rafales de vent vont gifler le bord de mer et les terres avec des pics à 70 km/h dans le Var. Le thermomètre n'affichera pas plus de 20°C sur le littoral.