"Allez donc à la plage!": les drôles de conseils du numéro vert canicule

"Numéro vert canicule du ministère de la Santé et de la Prévention, bonjour."

"Bonjour, j'habite à Nice, où il fait très chaud, je ne vous apprends rien, et j'aimerais savoir si vous n'auriez pas quelques conseils pour m'aider à survivre à cette canicule?"

Au bout du fil, la dame répond au tac au tac: "Alors il y a la super plage de la Californie à Cannes, vous y allez en vélo". Elle insiste: "Vous allez à la plage à Nice, en vélo, il n'y a pas mieux que ça, c'est le meilleur conseil que je vous peux vous donner, en plus vous pouvez y prendre une douche".

Sceptique, on glisse que, outre la chaleur, les plages de la Côte d'Azur sont envahies par les touristes, ce n'est pas vraiment le rafraîchissement espéré.

Grossière erreur. Au bout du fil, la dame nous engueule presque: "Non mais attendez, vous vous rendez compte du luxe que c'est, la plage? Il n'y a pas mieux pendant la canicule!".

Peut-être notre interlocutrice a-t-elle passé une mauvaise journée ou rêve-t-elle simplement d'être à la plage, qu'importe le soleil qui tape et les touristes qui collent leur serviette à la vôtre, plutôt que dans un bureau pour répondre aux appels du numéro vert canicule.

Douche froide

Changeons de tactique. "Et pour la nuit, je n'ai pas de clim' et je dors très mal, est-ce que vous auriez des conseils?" Cette fois, on a le droit à des astuces plus conventionnelles, comme baisser les stores, glisser une serpillière mouillée au bord de la fenêtre, manger des fruits et légumes à bases d'eau.

Elle nous recommande de prendre une douche froide. Bizarre, ce n'est pas ce qu'avait préconisé le Dr Faredj Cherikh, chef du service d'addictologie au CHU de Nice et spécialisé dans le sommeil, lorsque nous l'avions interrogé à ce sujet fin juillet.

"Si elle va vous rafraîchir dans l’immédiat, la douche froide a un rôle vasoconstricteur", assurait-il. Autrement dit, le rythme cardiaque accélère et la température du corps augmente. Mieux vaut opter pour une douche tiède.

Quelque peu refroidi par le discours de notre interlocutrice, nous la remercions et raccrochons, interloqué.

"Vous avez bien fait d'appeler"

Loin d'être découragé, nous retentons notre chance le lendemain matin, toujours en tant que citoyen lambda.

Cette fois, un homme nous répond. Nous débitons la même question en introduction et, après avoir vérifié notre domicile, notre interlocuteur commence par nous transmettre les dernières prévisions.

"Vous avez bien fait d'appeler. Ce mercredi matin, il fait déjà 34°C à Nice. Les températures baisseront à partir de ce week-end, il devrait faire 30°C samedi et 27°C dimanche, avec quelques précipitations. Attention, 19 départements sont en vigilance rouge et les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange."

De manière légèrement robotique, comme s'il suivait un script, l'homme au bout du fil nous recommande d'éviter de sortir de sortir aux heures les plus chaudes, entre midi et 19h, de porter des vêtements amples en coton si on doit quand même sortir, de boire beaucoup d'eau, d'éviter les boissons alcoolisées, de cuisiner des salades pour ne pas utiliser le four, qui dégage beaucoup de chaleur.

À la fin de l'appel, il demande comment nous avons trouvé ce numéro ("par les médias") et notre âge, avant de s'assurer qu'il a été assez clair. "Surtout, protégez-vous bien, et pensez à prendre des nouvelles de vos proches!"

Rien de révolutionnaire mais, cette fois, le contrat est rempli.