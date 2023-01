À quoi va ressembler la météo cette semaine dans les Alpes-Maritimes? On fait le point

La météo sera perturbée en début de semaine mais se terminera sous le soleil, dans les Alpes-Maritimes.

Lundi 16 janvier

Le ciel, très nuageux ce lundi matin, s'éclaircira légèrement sur une large bande littorale dans l'après-midi, tandis que de la pluie, voire de la neige pourront tomber au nord du département.

Le vent sera calme, à l'exception de rafales à 45km/h maximum entre Théoule-sur-Mer et Nice, en passant par Saint-Auban.

Côté températures, la minimale sera de -2°C dans le secteur de Saint-Etienne-de-Tinée et la maximale de 15°C à Menton.

Mardi 17 janvier

Ce mardi commencera sous la pluie pour tous les maralpins. La perturbation se dissipera sur la côte dans l'après-midi et sur l'ensemble du territoire dans la soirée.

À noter que les Alpes-Maritimes seront placées en vigilance jaune vagues-submersion à partir de midi, en plus de l'alerte jaune avalanches, qui revient presque quotidiennement à cette période de l'année.

Le vent sera calme, excepté à l'est comme la veille, et il fera entre -4°C et 14°C.

Mercredi 18 janvier

Ce mercredi signe le retour du soleil dans les Alpes-Maritimes, avec des éclaircies dans la matinée mais un grand ciel bleu le reste de la journée.

Le vent continuera à souffler à l'est du territoire et également entre Guillaumes et Saint-Etienne-de-Tinée avec des rafales à 50km/h maximum.

La minimale continuera à baisser, avec une prévision de -5°C, tandis que la maximale restera de 14°C sur le littoral.

Jeudi 19 janvier

Le soleil brillera du matin jusqu'au soir, ce jeudi, sur la totalité du département.

Le vent se calmera enfin à l'est et ne subsistera que des rafales à 40km/h dans le secteur de Guillaumes.

L'absence de nuages va permettre aux températures plus froides de s'installer. On notera une minimale de -7°C à Saint-Etienne-de-Tinée et toujours une maximale de 14°C à Menton et Théoule-sur-Mer.

Vendredi 20 janvier

Le ciel sera toujours dégagé et le soleil brillera toute la journée, dans les Alpes-Maritimes, ce vendredi.

Météo-France prévoit la température minimale la plus basse de la semaine, avec -16°C dans le secteur de Saint-Etienne-de-Tinée. Il ne fera pas bien chaud non plus sur la côte, avec une maximale de 12°C seulement.

Week-end

Si les prévisions de Météo-France peuvent encore évoluer, elles prévoient pour l'instant un week-end ensoleillé mais froid.