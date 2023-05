À quoi doit-on s'attendre cet été alors que nous sommes déjà en alerte sécheresse?

Sur les douze derniers mois, Météo France a enregistré dans les Alpes-Maritimes un déficit de pluviométrie de 10 à 30% sur le haut-pays selon les endroits, de 30 à 50% sur le moyen-pays et de 40 à 60% au niveau du littoral. Du côté du Var, la baisse se situe entre 30 et 60%.

Ces chiffres se rapprochent de ceux qui ont été relevés dans les Pyrénées-Orientales, département qui a été récemment placé en situation de "crise", le plus haut niveau d'alerte, en raison d'une sécheresse historique. Cette décision s'est accompagnée de nombreuses mesures de restriction.

Doit-on s'attendre au même niveau d'alerte dans les Alpes-Maritimes et le Var?

S'il est difficile de répondre catégoriquement "oui" à cette question, on sait que nous entamons la deuxième année d'une sécheresse historique et que les recharges en eau qui généralement intervenaient deux fois par an n'ont plus eu lieu depuis 2022.

"Si la situation perdure, on peut s'attendre à des coupures d'eau dans certains villages avec de la distribution d'eau en bouteilles ou à de l'alimentation de leurs citernes grâce aux camions de pompiers. Ces derniers vont d'ailleurs être soumis à rude épreuve parce qu'il va falloir qu'ils gèrent à la fois ça et les incendies", indique Éric Gilli, hydrogéologue et professeur au département géographie de l'université Paris VIII.

Ces mesures risquent ensuite de s'étendre aux agriculteurs avec des restrictions d'irrigation. "S'ils ne peuvent plus arroser, c'est toute la récolte qui est menacée. Les pénuries d'eau peuvent fragiliser toute une société car on l'utilise dans tous les domaines."

L'été s'annonce chaud

"L'an dernier, nous avons déjà connu un des étés les plus chauds avec des températures caniculaires. Le printemps avait été très sec. Si les projections se confirment, la saison qui arrive risque d'être similaire", annonce Adrian Bourgois, météorologiste conseil pour le centre météo sud-est de Météo France.

Sachant qu'il n'y a habituellement pas d'épisodes méditerranéens avant la fin de l'été ou le début de l'automne, la seule interrogation réside sur les orages mais qui sont très durs à prévoir. "On peut avoir un épisode qui peut apporter copieusement des pluies, comme des lignes orageuses de 10 à 20 mm localement mais rien sur le reste de la région", explique Adrian Bourgois. Ces orages intenses et localisés ont le désavantage d'amener trop de précipitations d'un coup. L'eau a alors tendance à ruisseler et le sol n'a pas le temps de l'absorber. Les nappes n'ont donc pas le temps de se recharger.

"La climat n’est pas réglé comme du papier à musique. Il obéit à des grandes tendances et connaît des irrégularités. Si on ne prend pas conscience qu'il peut arriver des périodes de sécheresse comme celle-ci, on ne peut pas s'y préparer. Or, nous devons absolument nous adapter", alerte Éric Gilli.

Comment agir?

Une des actions possibles est d'économiser au maximum l'eau. "On consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour et par personne. La base de la survie, c’est un peu plus de 3 litres. Donc vous voyez, entre avoir une vie confortable à 150 litres et mourir en dessous de 3 litres, il y a de la marge, lance l'hydrogéologue.

"Jusqu'ici, on a été dans la cueillette de l'eau, il serait temps de passer à la culture de l'eau", conseille Éric Gilli. Et la culture de l'eau peut déjà passer par la récupération de l'eau qui est perdue à cause des fuites. "Certaines communes ont 80% de fuites entre l'eau qui est captée à la source et celle qui arrive au village. La première chose à faire est de travailler sur ces déperditions."

Et de conclure: "La ressource en eau, c’est comme un compte en banque. Si vous êtes à découvert, c’est que vous avez pas été capables de bien gérer le rapport entre vos entrées et vos sorties. Il faut faire des économies parce que dans l’existence, il y a toujours des phases délicates. Eh bien c'est la même chose pour l'eau".