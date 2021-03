Xavier de Moulins l’homme de l’info sur M6

Pour un homme de télévision, Xavier de Moulins a une sacrée voix de radio. Pourtant, c’est à la tête du 19:45 de M6 que l’homme de 49 ans mène sa barque depuis près de onze ans avec une franche réussite populaire puisque le JT de la Six rassemble 3,3 millions en moyenne avec des pointes à 3,6 millions sur le mois de février 2021. Mais le journaliste est un homme qui touche à tout: auteur à succès, parrain de la promotion 2023 de l’Ecole Du Journalisme de Nice, Xavier de Moulins présente aussi le magazine 66 minutes le dimanche sur M6 et ne s’arrête donc pas beaucoup.

Voilà onze ans que vous êtes à la tête du 19:45, quel regard portez-vous sur cette évolution?

Déjà onze ans (rires). L’actualité est un temps qui vous dévore, c’est plus fort que tout, ça transforme votre rapport au temps. Une semaine, c’est vingt ans pour moi. Ce qui est vrai à 10h30 ne l’est plus à 12 heures. C’est une sacrée expérience et un sacré privilège. On joue un grand match tous les soirs.

Le format du 19:45 était très novateur à l’époque, avec une présentation debout, un ton, un cadre, un style...

On a réussi à s’ancrer dans le temps, cela a été un vrai tournant. C’est un rendez-vous quotidien que l’on a réussi à fidéliser avec un ton, avec une touche, une patte. On va chez les gens tous les jours, cela crée quelque chose mais le 19:45 ce n’est pas que le présentateur, c’est une équipe de 100 personnes, c’est une grosse machine.

Votre métier a-t-il évolué depuis mars 2020 et le début de la crise sanitaire?

On s’est adapté à la situation, comme beaucoup de métiers. C’était important de ne pas traiter uniquement la crise sanitaire quand on fait de l’information mais de se concentrer sur d’autres sujets. On s’est efforcé de trouver des angles positifs autour de cette crise, savoir se situer ailleurs que dans l’œil du cyclone. Il était important de parler de la solidarité des Français, d’en rendre compte.

Le 19:45, comme beaucoup de JT, incarne-t-il de plus en plus un repère pour les Français?

Oui, c’est avant tout un repère temporel, on tente de faire une information au plus juste, on démonte pas mal de fake news. La crise sanitaire n’a pas réconcilié les gens avec les informations car il y avait toujours du monde devant la télévision pour suivre les JT mais on a fidélisé un certain public.

En tant que tranche d’informations, vous avez une forme de responsabilité, non?

On a une forme de responsabilité car il ne faut pas plomber le moral des gens. C’est une communication verbale et non verbale, c’est presque perceptible. Il faut faire attention à ce que l’on véhicule. On tourne le JT sur un fond vert, durant le confinement il n’y avait personne dans le studio. Ça vous oblige à vous dépasser car vous avez une forme de responsabilité du bien commun. Il faut faire attention comment on parle des choses, comment en parler aux gens. C’est à nous d’amener un sentiment hors de nos états d’âme. Il y a un effort à faire dans la manière de parler aux gens. Nous avons une manière de traiter l’information qui n’est pas anxiogène, on explique l’actualité et c’est aux gens de se faire une opinion. On accompagne la vie des Français du mieux possible. Il faut trouver la bonne distance et il y a un vrai travail de réflexion sur savoir comment on amène les choses. Il faut être percutant mais garder une forme de délicatesse dans la manière de raconter l’information.

Comment avez-vous vécu cette année, personnellement?

Je me suis rendu compte qu’à force d’être au cœur de l’actualité on peut vite en être déconnecté et ne plus rien ressentir car vous avez la barrière de la caméra, de l’écran. En tant que journaliste, on n’a pas été confiné car on a continué à travailler. Le monde était fermé mais on continuait d’aller sur le terrain. La prise de conscience a été plus lente, je pense. On a ensuite compris que l’on avait perdu certains repères du quotidien: le café en terrasse, aller et venir en toute liberté.

Vous êtes auteur de livres, cette période a-t-elle été une source d’inspiration?

Certains ont besoin du bruit du monde pour écrire, c’est vital de ressentir le pouls de la société pour être inspiré. Personnellement, j’ai surtout beaucoup lu depuis un an car il y a plus inspirant qu’une pandémie pour écrire (rires).

19:45 présenté par Xavier de Moulins du lundi au jeudi à 19h45 sur M6. 66 minutes, chaque dimanche à 17h20 sur M6.