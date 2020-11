W9 lance la 8e saison de son émission phare "Les princes et les princesses de l’Amour" ce lundi soir

Il y a des réussites qui ne s’expliquent pas vraiment. Chaque jour en accès prime time, la case de W9 qui débute à 18h50 rassemble près d’un million de téléspectateurs avec Les Marseillais vs le reste du monde (3,6% de part de marché).Une audience colossale vu la concurrence (Quotidien sur TMC, Touche pas à mon poste sur C8, 28 minutes sur Arte, C à vous, la suite sur France 5).

Certains ne trouvent aucune qualité à ce genre de programmes quand d’autres viennent y chercher légèreté, insouciance et une bulle d’oxygène et un peu de moquerie facile dans une actualité très fortement anxiogène. Voilà, peut-être, une des raisons du succès et comment W9 a réussi à se positionner depuis quelques années comme étant la chaîne de téléréalité par excellence.

Un savoir-faire unique, incroyable et dont la source ne semble jamais se tarir.

Alors que la dernière saison du cross des Marseillais, émission phare de la chaîne qui appartient au groupe M6, s’arrête bientôt, W9 a déjà prévu la suite avec la huitième saison des Princes et les princesses de l’amour qui débute ce lundi.

Têtes bien connues

Une émission qui va chercher à confirmer son récent succès.

La septième saison avait enregistré la meilleure audience de son histoire entre décembre 2019 et février 2020 (734.000 téléspectateurs en moyenne).

Le concept n’a pas changé, l’émission pioche dans les différentes émissions de téléréalité pour composer son cast de "princes" et "princesses".

Plusieurs séducteurs et séductrices auront pour but de venir charmer princes et princesses afin de passer l’aventure en leur compagnie avant d’en éliminer un d’entre eux à la fin de chaque semaine.

On retrouvera donc des têtes bien connues pour ceux qui sont devenus fans de W9: Alix (La villa des cœurs brisés, Les Marseillais Vs le reste du monde), Beverly (Carré ViiP, L’Île des vérités, Les princes de l’amour, La villa des cœurs brisés), Kellyn (Les Princes et les princesses de l’amour, 10 Couples parfaits), Mujdat (Les Marseillais Vs le reste du monde, Les Princes et les princesses de l’amour) et Bastos (Secret Story, Moundir et les apprentis aventuriers).

Des illustres inconnus pour certains, des personnalités à ne pas manquer pour d’autres. Pour donner un peu des chiffres et comprendre l’engouement autour des émissions de W9, Alix pèse 2 millions de followers sur Instagram, Beverly et Kellyn (respectivement 719.000 et 541.000 abonnés) suivent à distance.

Des marques à elles seules qui expliquent la folie autour de ces jeunes influenceuses et influenceurs qui, au fil des saisons, sont devenus des personnages publics.

Pour cette nouvelle saison, les anciens de la téléréalité seront accompagnés d’un "prince anonyme", qui jouera le rôle d’un faux millionnaire, et d’anonymes comme Julia, Marvin, Khloé et Simon.

L’émission va aussi s’appuyer sur ce qui avait fait sa particularité, à savoir le fait que les candidats seront guidés par "L’Agence" composée d’experts de l’amour qui les aideront à trouver l’âme sœur. L’agence sera toujours dirigée par Magali Berdah et ses assistants Aïssa Moments, experte en relations amoureuses, et Julien Bert, expert en séduction, sélectionneront les prétendants des candidats et organiseront des rendez-vous galants.

On retrouvera des expériences propres à l’émission comme Un dîner presque gagné, L’amour sans filtre, ou La tente rouge afin de guider les princes et princesses dans leur choix.

Cette idée originale de Studio 89 (une filiale de M6) confirme que la téléréalité a encore de beaux jours devant elle.

Nouvelle vague

Surtout, elle a mis en lumière une nouvelle vague de jeunes personnalités qui, en très peu de temps, ont su contaminer les réseaux sociaux, parfois de manière maladroite et/ou dangereuse comme Kim Glow (Les Marseillais) qui, en dépit de son million de followers sur Instagram, s’est fendue d’une vidéo complotiste récemment sur la crise sanitaire. Pas le moyen le plus responsable d’exercer sa popularité mais d’autres participants aux téléréalités à succès sur W9 sont devenus, avec le temps, des gérants d’entreprises ou tout simplement des influenceurs, à l’instar de Jessica Thivenin (5,8 millions de followers) et Maeva Ghennam (2,7 millions).

La télévision en 2020, c’est aussi ça. Ce n’est ni mieux, ni moins bien qu’avant, c’est différent.... Et c’est surtout plébiscité par les audiences!

Savoir+

Les princes et les princesses de l’Amour, du lundi au vendredi à partir de 18h50 sur W9.