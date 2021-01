VIDEO. Assistez aux débats autour du numérique concoctés par l'association Hublot de Nice

La première Controverse, c’est ce vendredi soir. Au menu: accueil et création de son avatar avec les plateforme et logiciel de 3D Hub Mozilla et Blender 3D (18h); émission débat autour de la question "Le numérique favorise-t-il le lien social?" avec le professeur d’anthropologie Paul Rasse et la chercheuse en communication Marie-Nathalie Jauffret qui joueront les contradicteurs (19h), suivi de la diffusion d’un reportage réalisé par les jeunes du média citoyen Ligne 16, encadré par Le Hublot.

Et, pour finir, une prestation visuelle et sonore des artistes azuréens Bruce Lan et Gunston, respectivement VJ (DJ video) et DJ. Les Controverses reviendront ensuite tous les derniers vendredi du mois, jusqu’en juin.

Rendez-vous gratuit et ouvert à tous. Tuto pour se connecter et participer sur la page Facebook du Hublot et sur sa chaîne YouTube.

