TV5 Monde devient partenaire de Monaco Info pour son émission Monte Carlo Riviera

Mais le producteur et animateur TV n’est pas le seul acteur de cette conquête télévisuelle. Salim Zeghdar, président-délégué de Monaco Check-In et Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde ont, eux aussi, décidé de se joindre à l’aventure. Et c’est au travers d’un partenariat entre la chaîne de télévision nationale Monaco Info, dirigée par Geneviève Berti, et TV5 Monde qu’ils ont pour objectif de développer le rayonnement culturel et touristique de la Principauté dans le monde entier.

60 millions de téléspectateurs

Ils sont d’ailleurs les seuls à exploiter "ce réseau mondial", diffusé dans 200 pays.

Ces dernières années, Monaco a acquis une place toute particulière. Son intérêt touristique et culturel est devenu un attrait important pour les téléspectateurs de la chaîne TV5 Monde, regardée par environ 364 millions de foyers à travers le monde.

"C’est une plateforme mondiale qui a énormément de succès aux États-Unis, en Chine et en Inde", souligne Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde.

La promotion de la culture monégasque

Avec des émissions sous-titrées en 14 langues, tout le monde peut avoir accès aux informations venues du monde entier. Résultat ? Monaco s’impose comme une destination très reconnue par les touristes.

Sur TV5 Monde Europe et France-Belgique-Suisse, environ 60 millions de téléspectateurs suivent l’émission dans la semaine. Une visibilité incroyable qui permet à la chaîne de battre des records. Et à la Principauté d’apporter son influence culturelle et économique au-delà de ses frontières.

"Il était logique que nous prenions part à leur promotion à travers le monde", ajoute Cyril Viguier, animateur de l’émission.

En développant un partenariat avec la chaîne de télévision nationale Monaco Info, les producteurs de l’émission et le réalisateur ont frappé un grand coup: "Monaco porte aussi des valeurs humanistes de préservation de la planète. C’est donc notre devoir de le faire savoir".

Plus qu’un apport télévisuel, ce partenariat va permettre de faire de cette émission "une véritable vitrine de ce qu’il se passe à Monaco et sur la Riviera à l’international." Une aubaine pour les expatriés, les voyageurs français et les francophones de la planète.