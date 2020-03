Pour passer le cap de la quarantaine, les télés passent gratis

Certains préfèrent un bon bouquin, un classique ou un polar très prisé, mais la télévision demeure pourtant le principal allié des Français durant cette période de confinement. Alors qu’une majorité d’entre nous entame un confinement qui devrait durer de longues semaines pour jongler entre le télétravail – quand il est possible – et la vie de famille, certains grands groupes audiovisuels ont tenu à apporter leur soutien.

Canal+ dégaine en premier

C’est notamment le cas de Canal+ qui, le 16 mars par le biais de son patron Maxime Saada, a tweeté l’improbable bonne nouvelle. « Canal+ passe en clair pour toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous. » Le geste est fort, forcément symbolique.

Même si Canal+ a perdu une partie de son offre premium avec l’annulation de toutes les compétitions sportives (Ligue 1 et Top 14 notamment), le groupe crypté donne accès à une offre riche, large et pour toute la famille.

La gratuité durera jusqu’au 15 avril 2020. En tweetant avec un logo Canal+ tricolore, la chaîne prend part à la fameuse « guerre » évoquée par le Président de la République en apportant un soutien moral aux troupes que nous sommes. L’offre comporte deux volets.

Le premier concerne ceux qui étaient déjà abonnés à Canal+, ceux-ci se voient offrir l’accès à l’offre « Intégrale », la plus chère, qui comprend toutes les chaînes premium comme OCS, Ciné+, Serieclub, Polar+, Warner TV, Planète+, Nickelodeon, Voyages, etc.

Les opérateurs embrayent

Le second volet concerne les foyers qui n’étaient pas encore abonnés à Canal+, ils pourront regarder la chaîne numéro 4 en clair. Concrètement, qui est concerné ? Uniquement ceux qui regardaient la télévision via la box d’un opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free), cela ne concerne donc malheureusement pas les boîtiers TNT.

Dans la foulée, les fournisseurs d’accès Internet ont suivi l’élan de solidarité initié par Canal+. A commencer par Orange puisque le géant français des télécoms a décidé de proposer à ses clients une diffusion en clair et gratuitement de ses quatre chaînes OCS (Max, City, Choc, Géants) ainsi que ses cinq chaînes jeunesse (Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J), et ce jusqu’au 31 mars.

Dans un secteur très concurrentiel, SFR n’a pas tardé à embrayer le pas en enrichissant l’offre de ses abonnés. Ainsi, et pour une durée d’un mois, les abonnés aux offres fixe de l’opérateur se sont vus offrir gratuitement l’activation du bouquet « Plus Jeunesse » qui comporte de nombreuses chaînes de dessins animés et films d’animation pour enfants (Canal J, Cartoon Network, Disney Channel, Tiji…). Le bouquet « Divertissement&Découverte » est également disponible sur simple demande dans l’application SFR & moi ou sur l’espace client en ligne.

Free n’est pas en reste avec la mise à disposition, gratuitement, de ses chaînes jeunesse jusqu’à fin mars (Boing, Boomrang, Toonami, Canal J, Tiji, et bien d’autres).

Les offres sont surtout axées sur les chaînes jeunesse pour permettre d’allier, autant que faire se peut, télétravail et occupation des enfants confinés. Bouygues n’a pas encore dévoilé ses plans mais ça ne devrait trop tarder. Enfin, alors qu’il était réclamé par une partie de la planète 2.0, le géant Disney +, dont la nouvelle plateforme de vidéo à la demande avec un catalogue XXL, doit être officiellement lancée le 24 mars a regretté de ne pouvoir avancer son lancement. Mais la patience est une vertu. Surtout en