On a vu la saison 2 de la série "The Bear" sur Disney+ et on vous la conseille

Lancée en septembre 2022, la première saison de "The Bear", de Christopher Storer, avait rencontré un franc succès que personne n’avait vu venir.

On y rencontrait Carmen "Carmy" Berzatto, jeune chef gastronomique qui, à la suite de la mort de son frère Michael (joué par Jon Bernthal), hérite de sa sandwicherie au cœur de Chicago.

Sur place, Carmy repart de zéro et découvre le quotidien d’un établissement pas comme les autres.

Entre les problèmes personnels qu’il rencontre en retrouvant une partie de sa famille (sa sœur, son cousin ingérable joué par le génial Ebon Moss-Bachrach) et ses employés, Carmy cherche à s’émanciper du visage tutélaire de son frère disparu tragiquement.

Alors que la première saison s’intéressait à ce passage de témoins avec l’arrivée d’une sous-cheffe douée incarnée par Ayo Edebiri, la deuxième saison, mise en ligne mi-août sur Disney+, a placé le curseur un peu plus haut avec, comme fil rouge, l’ouverture d’un nouveau restaurant.

Adieu la sandwicherie historique et typique, place à un nouvel établissement: "The Bear". Sauf qu’il faut repartir de zéro. Nouvelle carte, nouvelle décoration, nouvelle organisation.

Pour ce faire, Carmy se rapproche de sa sous-cheffe, Sydney, pour élaborer des recettes dynamiques. Carmy est doué mais a toujours la tête ailleurs, il pense à son frère disparu tragiquement, à sa sœur enceinte, à son cousin qui se cherche et qui doute en permanence, à son amour de jeunesse qui revient dans sa vie, etc.

Quand on est partout et nulle part à la fois, on est insaisissable. Et c’est ce que ressent Sydney au quotidien, elle qui cherche à s’affirmer, culinairement parlant notamment.

Mais "The Bear" ne tourne pas uniquement autour de ce duo et s’intéresse aux seconds rôles.

Un épisode six XXL

Ainsi, on suit Tina, une employée du restaurant qui va prendre des cours de cuisine pour épauler Sydney, mais on se focalise aussi sur Marcus, le pâtissier, qui va se voir consacrer un épisode entier, le quatrième, durant lequel on va le suivre en immersion chez un chef anglais basé à Copenhague et joué par Will Poulter, mais également cet épisode flash-back d’une heure, le sixième, consacré à un repas de Noël chez les Berzatto au cours duquel de nombreux guests pointent leur nez: Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson et Jon Bernthal. Un épisode charnière et percutant.

"The Bear" ne raconte rien comme tout le monde. Chaque épisode a une durée propre, oscillant entre 25 minutes et une heure, et une manière de filmer à part.

Ainsi, lors de la première saison, l’épisode sept est réalisé en un unique et intense plan séquence, histoire de plonger les téléspectateurs en apnée pour illustrer au mieux un service qui vire à la catastrophe.

C’est aussi ce que raconte la série, derrière le vernis d’un restaurant branché, on trouve tous les maux d’un monde qui tient sur un fil: problème de personnels, problèmes financiers, intimes, problèmes avec les règles d’hygiène.

Carmy incarne parfaitement cette série et Jeremy Allen White, révélé avec "Shameless", est parfait dans ce rôle de chef gastronomique, écrasé par le deuil de son frère avec lequel il a toujours voulu travailler, mais qui peine à prendre de vraies décisions.

Cette deuxième saison, conçue comme un long compte à rebours jusqu’à l’ouverture du nouvel établissement, traitée dans le dixième et dernier épisode, nous fait passer par tous les états. On pleure, on rit, on est ému, énervé, attristé, atterré, fasciné.

Bizarrement, il est moins question de gastronomie dans cette seconde saison, la nourriture, aussi omniprésente qu’absente, est un prétexte pour parler des relations humaines, à l’image de cette scène de l’épisode quatre durant laquelle Marcus (Lionel Boyce) et Luca (Will Poulter) se racontent l’un à l’autre en pétrissant une pâte.

Jeremy Allen White récompensé

Le succès de "The Bear" réside dans sa capacité à avoir réussi à placer autant de thématiques actuelles dans une série consacrée à la vie quotidienne d’un établissement culinaire.

On peut aborder le thème du deuil, de la remise en question, du doute, de la maternité, de la charge mentale, des liens familiaux, des familles reconstituées, de la nécessité de partir loin de chez soi pour mieux comprendre d’où l’on vient.

Finalement, "The Bear" est un grand saut dans l’inconnu. Nécessaire. Vivifiant. À tel point que Jeremy Allen White a déjà reçu sa première étoile pour ce rôle unique avec un Golden Globe du meilleur acteur dans une série musicale ou comique. Et c’est franchement mérité.

