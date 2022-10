"Monte-Carlo Riviera TV est une aventure que je ne pouvais pas refuser": les confidences du présentateur Jacques Legros invité du Monaco Press Club

Joker de Jean-Pierre Pernaut durant 24 ans puis de Marie-Sophie Lacarrau depuis l’année dernière, Jacques Legros se fait de plus en plus Monégasque… En marge du plateau télé de Boulogne-Billancourt pour assurer le JT de 13 heures sur TF1 et de la promotion de son livre Derrière l’écran : 40 ans au cœur des médias publié aux éditions du Rocher, le présentateur collabore depuis plusieurs mois avec Monte-Carlo Riviera TV. La nouvelle chaîne de télévision doit être lancée à l’automne prochain.

Invité du Monaco Press Club, qui a réuni ses membres au Théâtre des Muses ce mardi soir, Jacques Legros a expliqué ses projets et la ligne éditoriale qu’il compte proposer avec Thibault Malandrin, rédacteur en chef de la chaîne.

Vous avez annoncé que vous vous apprêtiez à quitter le JT. Est-ce exact?

Ce n’est pas une sortie que j’ai complètement programmée; même si ma réflexion évolue. Je partirai en disant certainement merci à tous ceux qui, depuis vingt-cinq ans au 13 heures, me suivent régulièrement.

Quel lien avez-vous exactement avec Monte-Carlo Riviera TV?

Je suis à TF1, vous savez! Tant que j’y suis, je n’ai pas ma complète liberté; même si j’en ai énormément. J’essaie de conseiller au mieux les créateurs de cette chaîne.

Et qu’avez-vous imaginé?

Elle est en pleine écriture. J’ai passé ma vie à lancer des chaînes. J’ai participé à la création des premières radios locales de Radio France, de France Info, de LCI, à la conception éditoriale d’Ushuaïa TV, de la chaîne Histoire. Monte-Carlo Riviera est une aventure que je ne pouvais pas refuser dans la mesure où elle veut développer un axe très environnemental. Je ne suis que conseil de Salim Zeghdar et du prince Albert II. Monte-Carlo Riviera TV sera une chaîne environnementale. Nous voulons tous qu’elle devienne la référence internationale dans le domaine de l’environnement.

"Un centre hospitalier One Health à La Turbie"

L’environnement vous passionne autant que cela?

Mon épouse travaille à la fois à l’Institut Imagine Hôpital Necker à Paris et à l’École nationale vétérinaire de Maison Alfort. Elle fait la passerelle entre les médecines humaine et vétérinaire. Est né l’intérêt pour le concept One Health dont on commence à parler. Mais il n’y a rien de concret. Et bientôt, à La Turbie, dominant Monaco, vous aurez le premier centre hospitalier One Health de 2.000 m2, tout près de la future bretelle d’autoroute, avec les plus grands spécialistes mondiaux, un centre de recherche, et sur l’environnement avec le Prince. La santé fait partie de l’environnement. La chaîne et ce projet qui naîtra très concrètement d’ici deux ans vont coopérer bien évidemment.

Qui est à la tête de cette structure?

Mon épouse.

C’est un projet financé par la Principauté?

Non, c’est en accord avec le Prince et financé par les banques.

Vous avez de grandes ambitions pour Monte-Carlo Riviera. Les moyens de la chaîne ne seront pourtant pas ceux de TF1…

Moins on a de moyens, plus on est créatif. On doit travailler davantage. Je n’ai aucune inquiétude de ce point de vue.