Monaco va se doter d’une chaîne publique nationale: voilà ce que vous pourrez y voir

L’hebdomadaire Challenges avait révélé l’information en mai dernier. Une récente ordonnance souveraine est venue l’officialiser : un « service public national télévisuel » est en cours de création en Principauté de Monaco. Une chaîne répondant à l’acronyme « MCR », dont la naissance est planifiée pour le troisième trimestre 2022. Trois lettres pour Monte-Carlo Riviera, du nom de la société gérée par Salim Zeghdar, à qui sera déléguée la gestion de ce service public.

« Monaco a été invité à adhérer au réseau TV5 Monde et cela a été entériné au plus haut niveau. En y entrant, c’est un acte de souveraineté, confie Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement - ministre des Relations extérieures et de la coopération. L’une des conditions était de disposer d’une chaîne nationale de service public répondant à des standards communs à tous, dont l’indépendance des journalistes et de la ligne éditoriale. »

Ce qui, sur le papier, n’est pas le cas de la chaîne Monaco Info, émanation de l’entité gouvernementale « Direction de la communication ».

On vous dit tout sur l'arrivée prochaine de Monte-Carlo Riviera.

Quand?

L’adhésion de Monaco à TV5 Monde devrait être officialisée d’ici la fin de l’année. La chaîne « Monte-Carlo Riviera » pourrait commencer à émettre au cours du troisième trimestre 2022.

Quels contenus?

Trois journaux télévisés quotidiens de douze minutes, des documentaires de 26 minutes et des « talk-shows » feront partie de la grille des programmes.

« Il y aura deux axes au niveau de la ligne éditoriale : la production d’actualité monégasque et régionale sur la culture, la politique, l’économie, ainsi que des sujets basés sur le sport, l’art de vivre, dévoile Salim Zeghdar, gérant de Monte-Carlo Riviera.. Et un deuxième axe sur l’environnement. Nous allons produire, coproduire ou acheter des émissions sur le prince. On mettra en avant tout ce que fait le prince sur le sujet. On travaillera avec d’autres chaînes thématiques liées à l’environnement ou des fondations locales, la FPA2, et internationales. On va surtout travailler avec des journalistes reporters d’images (JRI). Pour l’instant, c’est une petite structure avec une dizaine de personnes et on verra comment cela évolue. »

Sur quels canaux

de diffusion?

- Sur le câble monégasque (canal 9), juste derrière la chaîne Monaco Info (canal 8).

- Sur TV5 Monde, qui lui réservera une grille télé.

- Sur les réseaux sociaux.

Mais pas que. « Elle pourra aussi faire partie, à terme, d’un certain nombre de bouquets numériques d’autres opérateurs télés. Sur la partie hertzienne, on utilisera le pylône du Mont Agel pour diffuser de l’Italie jusqu’à Saint-Tropez », détaille Salim Zeghdar,

Tout cela sera, bien sûr, gratuit.