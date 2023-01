Monaco-Matin vous souhaite une heureuse année 2023 !

Nous vous souhaitons, au nom de la rédaction et de l'ensemble des équipes du groupe Nice-Matin, une excellente année 2023.

Une bonne santé avant toute chose, beaucoup de bonheur pour vous et proches, ainsi qu'énormément de bons moments à la lecture de notre journal.

En 2023, nous allons continuer à vous informer et à vous aider le plus possible à comprendre un monde en pleine évolution. Au delà de l'actualité chaude, les équipes de la rédaction s'attacheront aussi à vous divertir et à partager avec vous de belles histoires, des réussites et des reportages positifs, au plus près de nos territoires.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, votre journal va continuer à évoluer durant cette nouvelle année et à vous réserver des surprises de manière à se rendre encore plus indispensable au quotidien.

Merci de votre fidélité.