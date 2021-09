Mobilisation après la tempête Alex: l’engagement du groupe Nice-Matin récompensé

Chaque année, CB News récompense la presse française à travers différents prix. Organisée ce lundi soir à la salle Wagram de Paris, la 23e édition a mis à l’honneur la presse quotidienne régionale à travers son prix le plus prestigieux - Le Grand Prix - mais également le groupe Nice-Matin via une nouvelle catégorie, Impact.

Le groupe de presse azuréen a notamment été récompensé pour ses initiatives solidaires après le passage de la tempête Alex, le 2 octobre 2020.

Dans les faits, Nice-Matin avait mis en place un appel aux dons qui avait permis d’acheminer des tonnes de denrées alimentaires et vêtements au cœur des vallées sinistrées (l’équivalent d’une vingtaine de semi-remorques), une cagnotte (90.000 euros récoltés en ligne, 10.000 euros par chèque) remise par la suite à la Croix Rouge française, un groupe d’entraide Facebook Solidarité Intempéries - relayé par le Président de la République Emmanuel Macron - avec plus de 6.000 membres afin de faciliter la mise en relation de centaines de sinistrés qui avaient besoin d’aide avec ceux qui souhaitaient aider.

Concret et utile

Nice-Matin, car c’est son corps de métier, a également été au cœur de l’événement à travers une couverture médiatique hors norme dès les premiers instants de la catastrophe mais aussi avec la réalisation d’une vingtaine de podcasts (6.000 écoutes en moyenne par épisode), deux hors-série "Nos vallées" et un accompagnement médiatique quasi permanent depuis près d’un an dans nos pages et sur notre site internet.

Pour Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, "cette récompense nous va droit au cœur. Lors de la tempête Alex, la rédaction de Nice-Matin s’est mobilisée de manière exemplaire, étant dès les premiers instants au plus près du terrain pour faire vivre les événements à nos lecteurs à travers des vidéos, des photos, des récits exclusifs. Mais nous ne nous sommes pas cantonnés à notre rôle d’observateurs et avons décidé très vite d’organiser des actions en faveur des sinistrés. Et l’ensemble de l’entreprise a répondu présent comme un seul homme pour assurer la logistique, la coordination, fédérer les énergies avec les associations et les entreprises. Nos titres ne sont pas seulement engagés dans la couverture de l’actualité, mais s’affirment de plus en plus comme des acteurs de la vie des territoires à travers des actions concrètes et utiles."