"Les Marseillais", programme phare de W9, sont de retour lundi et s'envolent pour Dubaï

Lors de la dernière saison, la téléréalité très prisée de W9, Les Marseillais, avait eu la chance de se prélasser non loin des Caraïbes pour une audience record (845.000 téléspectateurs par épisode en moyenne, avec un pic à 1.320.000 téléspectateurs soit 4,5 % de PDM).

Cette fois, c’est à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que toute la petite troupe s’est envolée.

On va naturellement retrouver les fidèles du programme: Julien, Manon, Jessica, Thibault, Carla, Kevin, Paga, Greg, Maeva, Benji, Océane ou encore Victoria.



Des noms qui pèsent leur pesant de followers sur les réseaux sociaux et qui expliquent le succès incroyable du programme. Jessica Thivenin, une candidate bien connue du programme, rassemble 5,9 millions d’abonnés sur Instagram, de quoi donner le vertige.



Mais les "historiques" ne seront pas seuls puisque l’irrésistible Laura, la magnifique Lena, Marine venue rejoindre sa sœur jumelle Océane, Alexandre le tchacheur, Florian le meilleur ami de Benji, Sandro le célibataire au sourire ravageur et Illan vont également s’inviter dans le désert pour mettre un peu de piment dans cette aventure.



Autre nouveauté, la présence du mannequin Jessica Aidi en bookeuse exigeante. Ce n’est pas une totale inconnue puisque c’est la fiancée de Marco Verratti, le milieu de terrain italien du PSG.

Une participation qui avait d’ailleurs fait grincer quelques dents dans les rangs des suiveurs du club de la capitale.

Se vider la tête

Programme phare de la chaîne –c’est la dixième saison– il a connu une incroyable évolution depuis son lancement en 2012.



Depuis le début, la série s’est envolée pour les quatre coins du monde (Miami, Rio de Janeiro, Ko Samui, Le Cap, Buenos Aires, Brisbane, Jo Phuket, etc.) et le succès est tel qu’un crossover a vu le jour avec un autre programme de téléréalité de la chaîne qui s’appuyait sur le même concept, Les Ch’tis, où des jeunes issus du Nord de la France s’étaient retrouvés à Ibiza mais aussi à Mykonos, Los Angeles et Marbella.



Sur le même concept, la production avait donc monté sur pied un programme sous forme de "battles": Les Ch’tis vs les Marseillais devenu, par la suite, Les Marseillais vs le Reste du monde dont la dernière saison tournée aux Adrets-de-l’Estérel dans le Var a été diffusée cet été.



Dans les deux émissions, le concept reste sensiblement le même, avec des épreuves qui peuvent être des jobs (être barman, serveur, participer à une séance photo), des défis sportifs et des concours de culture générale afin de faire gagner des points à chaque équipe.



Chaque semaine, en cas d’échec aux épreuves, des candidats sont renvoyés à Marseille.

Mais le principal intérêt de l’émission est sociologique puisqu'on y découvre comment des jeunes en pleine fleur de l’âge réussissent à cohabiter tout en s’amourachant/s’embrouillant dans le même épisode.



C’est souvent fascinant de voir des complots prendre naissance dans l’indiscrétion des caméras pour se terminer, très rapidement, dans un immense pugilat vocal où des vies semblent être en jeu à chaque moment. Mais le succès de l’émission n’est pas volé.



A l’heure où tout est anxiogène, cette forme de légèreté a trouvé son public et il n’est pas forcément composé exclusivement d’adolescent(e)s.



Les Marseillais a quelque chose de candide, de naïf, de léger. Et quand on souhaite se vider la tête en fin de journée, c’est souvent le programme idoine.

Bref, ça détend et ça ne fait pas de mal.



Les Marseillais à Dubaï, lundi 22 février à partir de 19h50, sur W9.