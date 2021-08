Les chaînes RMC Sport vont disparaître de l’offre TV de Monaco Telecom au 1er septembre

Conséquence directe, à compter du 1er septembre, les chaines RMC Sport 1 et 2 ne seront plus disponibles dans les offres télévision de Monaco Telecom.

"L’ensemble des abonnés à ces chaînes a été informé de cette décision hier [mardi, ndlr]. Les abonnés au pack RMC Sport verront automatiquement leur abonnement résilié et ne sera plus facturé dès la prochaine facture. Les abonnés au pack All Sport bénéficieront eux automatiquement d’une baisse de tarif de leur abonnement qui passera dès le 1er septembre à 19,99 euros par mois sans engagement au lieu de 29,99 euros avec engagement 12 mois", précise l’opérateur monégasque dans un communiqué.

Pour les amoureux de sport, c’est un revers. Notamment pour ceux qui veulent suivre l’évolution des équipes monégasques dans les championnats internationaux.

Diffuseur de l’Eurocup et l’Euroleague de basket

RMC Sport ayant notamment les droits de diffusion de deux affiches footballistiques de Ligue des Champions par journée. Ce qui pourrait concerner l’AS Monaco si l’équipe de Nico Kovac passe les barrages.

Mais surtout, RMC Sport diffuse en basketball l’Eurocup et l’Euroleague où la Roca Team évoluera cette année.

Monaco Telecom précise que les programmes de RMC Sport resteront accessibles en Principauté via l’application de la chaîne.

"Si nous regrettons cet arrêt de diffusion sur le réseau TV de la Principauté, nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos clients en les informant des modalités d’accès à ce service via internet et leur permettre de continuer de profiter de ces programmes" précise l’opérateur.