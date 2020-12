Les carnets de Julie dans le Mercantour à voir ce samedi sur France 3

Depuis 2012, Julie Andrieu sillonne les routes de France à la découverte d’un terroir français avec son émission culinaire Les Carnets de Julie.

Ce samedi après-midi l’épisode, qui s’inscrit dans la pastille « Paysans d’aujourd’hui », partira sur les routes du Mercantour avec des arrêts à Utelle, Belvédère et Colomars.

L’épicurienne Julie Andrieu débutera son tour du 06 à Utelle, à 800 mètres d’altitude, pour voir Nadine et René qui ont fait le pari d’implanter leur exploitation la ferme de Merinos. Puis on ira voir les Faraut, des producteurs de charcuterie fermière, terrines, rillettes, huile d’olive, confitures, etc.

Un voyage singulier sur les terres azuréennes.

Singulier à double titre puisque l’émission a été tournée au cœur de l’été et devait être diffusée début octobre... Mais la tempête Alex, qui a ravagé les territoires concernés, est passée par là.

La chaîne a décidé de différer la diffusion. C’est donc cet après-midi (à partir de 16h15) que la Peugeot 304 cabriolet rouge de 1971, symbole fort de l’émission, s’arrêtera sur les terres azuréennes afin de donner la parole à des acteurs locaux. Julie Andrieu, très touchée par le sinistre, est revenue sur la genèse de l’émission et ce qui en fait une valeur sûre de France 3 avec près de 240 épisodes depuis 2012. Au bout du fil, une femme qui aime la vie, la simplicité mais aussi les bonnes choses de la gastronomie.

Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage dans le Mercantour ?

J’ai trouvé cet endroit surprenant, inattendu, magique. C’était intéressant car les Alpes-Maritimes sont un département assez quadrillé par l’urbanisme et on a su trouver un lieu encore intact. J’ai eu un coup de cœur pour ces gens, j’ai été émue, touchée par ces rencontres. Ils ont des parcours singuliers, ce sont un peu les derniers Gaulois, les derniers Mohicans qui vivent dans des endroits où il y a peu de travail. Ils sont amoureux de leur territoire.

Vous avez tourné quelques mois avant la tempête Alex, on imagine que cette tragédie vous a beaucoup touché.

On avait tourné au cœur de l’été et le reportage devait être diffusé début octobre, le lendemain de la tempête...Ça n’avait pas de sens de le faire à ce moment-là, on a rapidement décalé la diffusion et on s’est surtout empressé de prendre des nouvelles des gens chez qui on avait tourné pour être rassuré. Ils ont eu des dégâts matériels importants mais pas de pertes humaines. On a pris un coup au moral car on sait la difficulté économique qui est la leur en temps normal. On estime que c’est important, aujourd’hui, de montrer aux gens à quoi ressemble leur quotidien en dehors de la catastrophe.

Il ne faut pas seulement s’intéresser à ces territoires quand tout va mal, c’est un peu la démarche de notre émission.

Comment choisissez-vous les exploitations que vous allez voir ?

Avec le temps, on a constitué une équipe d’enquêtrices, des jeunes journalistes, qui partent en repérages dans toutes les régions de France. Pour cette émission, on est dans la collection « Paysans d’aujourd’hui », et il fallait s’intéresser à des gens qui avaient une approche différente de leur métier. Ce sont souvent des petites exploitations et je tente de raconter la singularité, les failles, l’authenticité de ces gens. Il y a de la bienveillance, une forme d’ouverture d’esprit de notre part. Ce n’est pas une image d’Épinal de cette vie d’agriculteur. On veut montrer un modèle qui donne de l’espoir. Ils ne gagnent pas bien leur vie, ce n’est pas leur but, ils sont dans une autre dimension. Ce qui compte, c’est leur cadre de vie, le fait d’être autonome. Il y a une pénibilité au travail évidente mais on doit changer de lunettes quand on se penche sur leur vie pour s’intéresser à eux. Changer nos standards.

Êtes-vous encore émerveillée par ce que vous mangez, voyez, lors de ces rencontres ?

Heureusement d’ailleurs ! Être blasée, c’est ce qu’il peut y avoir de pire. J’aime découvrir, voyager, et puis j’ai confiance en la vie.

Ça représente quoi, pour vous, la gastronomie azuréenne ?

Ma grand-mère, qui était une excellente cuisinière, avait fait construire une maison familiale à Valbonne.J’ai des souvenirs de petits farcis exceptionnels ainsi que des raviolis à la daube. Là, durant notre reportage dans le Mercantour, on a dégusté des gnocchis aux olives, des beignets à la blette, un agneau rôti cuit à l’épeautre avec des courgettes.

Comment expliquez-vous le succès de l’émission ?

Je ne suis pas une grande consommatrice de télévision et le fait de ne pas savoir ce qui marche et qui ne marche pas à la télévision me donne peut-être une fraîcheur différente. J’essaie d’être la plus naturelle possible, de raconter le moment. J’ai la sensation qu’on n’est pas une émission de télévision imposante pour les gens que l’on rencontre. On fait profil bas face à eux car on est face à des gens qui travaillent trois fois plus que nous, on leur doit le respect.

Avec tous ces voyages gastronomiques, quel est votre plat fétiche ?

C’est difficile, j’aime les plats mijotés, les céréales, les légumes. Mais j’ai un plat qui me fascine, c’est le lièvre à la royale. C’est un plat que tu ne manges qu’une fois par an car il est très riche.

Ça fait partie du mythe de la gastronomie française. C’est un lapin farci au foie gras et aux abats, cuit lentement pendant 7 à 8 heures, certains le cuisent pendant 24 heures, dans du vin rouge avant d’ajouter un peu de sang dans la sauce à la fin et des petits légumes. Ce n’est pas un croque-monsieur en somme (rires). C’est un plat démesuré, de la vieille cuisine française où tout est trop mais c’est sublime.

Mais au final, j’aime aussi des choses simples et très françaises : la baguette, le beurre, par exemple.

Aujourd’hui, si vous voulez bien manger, il faut aller dans les fermes-auberges, il y a le savoir-faire du paysan avec une cuisine qui ne se prétend pas, tout en étant de tradition.

Les carnets de Julie, aujourd’hui à 16h15 sur France 3.