Le groupe Altice (BFM) va-t-il racheter Azur TV?

Le groupe Altice, qui possède notamment BFM, a vraisemblablement racheté Azur TV, Var Azur et Provence Azur, trois chaînes de télévision locales afin de créer deux antennes de proximités: BFM Nice-Côte d’Azur et BFM Marseille comme ce fut le cas, récemment, avec BFM Lyon, BFM Grand Lille ou BFM Paris.

Une antenne toulonnaise n’est pas à exclure non plus. Un changement de direction qui peut surprendre puisque le groupe Azur TV semblait se destiner à un mariage de longue durée avec l’homme d’affaires Iskandar Safa, patron de Valeurs actuelles, et rentré au capital à hauteur de 39% en 2019 après son échec dans le rachat du groupe Nice-Matin.

D’ailleurs, la nomination d’Eric Revel (ancien dirigeant à LCI) à la tête d’Azur TV l’an dernier semblait indiquer un vrai investissement de Pidevmedias, la société de Safa, dans ce projet azuréen.

Ce n'est visiblement plus d'actualité.

Selon nos informations, le rachat serait officiel depuis le début de la semaine et les salariés ont été mis au courant de ce nouveau projet rédactionnel.

Un grand chantier s’ouvrirait alors pour la rédaction, qui devrait être conservée, avec, en ligne de mire, un déploiement de la nouvelle chaîne pour la rentrée 2021 avec comme ambition, entre autres, de concurrencer les antennes locales de France 3.