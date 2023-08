La nouvelle chaîne de télévision publique TV Monaco prépare son lancement

Regardez, ça n’a rien à voir. Apposé sur le mur de l’escalier, à l’entrée du bâtiment, le slogan affiche la singularité que TV Monaco veut se donner. Celle d’une chaîne de télévision d’un nouveau genre dans le paysage audiovisuel international.

L’adhésion de Monaco en décembre 2021, à TV5 Monde, avait engagé le pays dans la création d’une chaîne de télévision publique monégasque selon les standards de ce réseau francophone diffusé dans le monde entier.

Développée en coulisses depuis deux ans, TV Monaco (d’abord baptisée Monte Carlo Riviera) prépare activement sa mise à l’antenne, prévue pour le 1er septembre, avec une équipe aujourd’hui stabilisée.

Au premier étage de l’immeuble Le Triton à Fontvieille, les anciennes cuisines de la Sodexo sont devenues le siège de ce nouveau média qui a pris possession des lieux il y a quelques semaines.

Questions environnementales et art de vivre

Dans le vaste open space ouvert sur l’extérieur, les journalistes sont déjà à l’œuvre. Dans le studio voisin, imaginé pour les émissions, les ajustements sont en cours. Une porte plus loin, les loges et un vaste salon sont prêts et permettront d’accueillir les invités de la chaîne qui proposera un programme quotidien chaque soir en direct.

Tout l’été, les tests techniques, les installations de plateau, les enregistrements se sont succédé – non sans quelques aléas – pour mettre en place l’image et le ton de la chaîne qui revendique une nouvelle manière de faire de la télévision. La chaîne s’attachant particulièrement aux questions environnementales et à l’art de vivre qui caractérise la Riviera.

Porté par une volonté princière, ce nouveau média audiovisuel national, public et francophone, bénéficie d’une dotation de l’État pour assurer ses investissements et son budget de fonctionnement, tout en respectant une indépendance éditoriale.

À côté de la rédaction, une équipe a été formée pour le développement commercial de la chaîne, à la recherche d’annonceurs et de partenaires pour alimenter son budget. La vente de contenus réalisés par les équipes de TV Monaco comptera aussi au modèle économique de l’entreprise qui a une vision de ses activités à l’international. Mais pour l’heure, l’important est de démarrer. J-7

48 salariés, en misant sur de nouveaux talents Nouvelle venue dans le paysage médiatique monégasque, TV Monaco fondée pour, selon ses statuts, « créer et organiser le service public national télévisuel », a été portée dès ses premières heures, par Salim Zeghdar. Ce dernier, nommé le 7 juin dernier, par intérim, au poste d’administrateur des Biens du prince Albert II, n’assistera pas à son éclosion dans ses habits de boss de la chaîne. Directrice générale adjointe de longue date, ex-patronne des programmes à l’international chez TF1 et France Télévisions, Nathalie Biancolli est en effet amenée à prendre officiellement la direction générale de TV Monaco, placée sous la présidence de Marie-Pierre Gramaglia. "On ne veut pas du déjà-vu" Aujourd’hui, l’équipe est composée de 48 salariés, et quelques nouveaux venus devraient épaissir les rangs dans les jours à venir, notamment pour la partie technique.

La rédaction, pour l’actualité et le sport est, elle, déjà au complet et au travail en studio et sur le terrain. Avec un noyau dur de trentenaires qui la compose. "L’objectif de la chaîne est d’avoir de nouveaux talents. C’est un point auquel, dès le départ avec Salim Zeghdar, nous tenions beaucoup. On ne veut pas du déjà-vu mais être un média avec une identité qui nous appartient", précise Nathalie Biancolli, pour qui choisir de jeunes journalistes à l’antenne pourrait être une façon aussi de ramener un jeune public vers la télévision. "C’est le problème de tous les diffuseurs. La télé n’est pas morte, c’est la manière dont elle est consommée qui varie. Les jeunes la consomment aujourd’hui aussi de manière digitale." En plus de la rédaction en Principauté, l’équipe de TV Monaco entend s’appuyer sur les réseaux de correspondants de TV5 Monde et de France 24, notamment lors des déplacements politiques du souverain dans le monde entier, où ces journalistes sur place pourront suivre l’actualité pour le compte de la chaîne monégasque. "Raconter des histoires" Parmi les nouveaux visages en plateau, l’équipe se félicite de compter dans ses rangs, une chroniqueuse spécialiste d’équitation, qui est aveugle. "Cela ne s’est jamais vu en télévision, mais elle ne sera pas là pour parler de handicap. C’est une chroniqueuse sport comme une autre. Nous avons eu un coup de cœur pour son caractère, sa manière d’appréhender le sport. Et elle sera sur le plateau dès le premier week-end." Sur le fond, TV Monaco espère proposer un ton différent. "Nous essaierons de proposer des sujets atypiques, on l’espère, d’amener des solutions au public, de raconter des histoires avec un tempo qui change : vingt minutes de journal télévisé et dix minutes de discussion avec un invité. Ce ne sera pas une actualité 100% monégasque, l’objectif de la chaîne étant de parler à l’international, nous essayerons de proposer des choses différentes que des journaux télévisés francophones."