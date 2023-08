L'émission "400 millions de critiques" tournée à la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence arrive sur vos écrans ce samedi

Un car régie installé à l’arrière de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Il fait plus de 40 degrés ressentis et pourtant il règne dans ce petit espace clos, où nous sommes six face à une vingtaine d’écrans, une certaine fraîcheur – climatisation oblige – mais, surtout, une forme de sérénité.

Face à l’écran, Isabelle Siri, est focus sur les différents axes de caméras que sa réalisatrice et voisine dans le car régie, Patricia Rimond Des Anges, gère pour elle. Voilà bientôt dix ans qu’Isabelle est la rédactrice en chef et la productrice de "400 millions de critiques", l’émission culturelle de la chaîne francophone TV5 Monde.

Animé par Laura Tenoudji, le programme revient, chaque semaine, sur l’actualité culturelle francophone à travers les regards croisés de journalistes belges, suisses, canadiens, québécois et français.

Isabelle Siri, la productrice et rédactrice en chef de l’émission dans le car régie. Photo Franz Chavaroche.

Pour cette rentrée, puisque l’émission reprend ce samedi à 19h05, la régionale de l’étape Laura Tenoudji était accompagnée de Sylvestre Defontaine pour la Belgique, de Michel Cerutti pour la Suisse et Estelle Martin pour la France. Ce carré d’As a profité de l’exposition temporaire de l’artiste canadien Jean Paul Riopelle, "Parfums d’ateliers", à la Fondation Maeght pour y installer l’écrin de ses trois premières émissions, celles des 2, 9 et 16 septembre, afin d’aborder les grandes thématiques culturelles de la rentrée francophone tout en recevant l’hôte des lieux, Isabelle Maeght.

Trois émissions tournées en un jour

Dans le car régie, le rythme est assez dense. Il faut réussir, en une journée, à tourner trois émissions de 52 minutes. Sur place depuis 6 heures du matin après plusieurs voyages pour repérer les lieux, les équipes de la réalisatrice Patricia Rimond Des Anges, notamment les locaux de 4Cast, sont au taquet. Il faut faire attention aux moindres détails. Aux visiteurs – car la Fondation accueillait du public lors du tournage –, aux mobiliers, au positionnement des micros, à la lumière, au timing, aux raccords.

Ce n’est pas simple de produire une émission vouée à être diffusée dans 400 millions de foyers francophones dans le monde, tout en respectant les sensibilités de chacun. TV5 Monde, c’est un peu l’ONU de la télévision. Une affaire de compromis en permanence. "C’est une émission de bande, lance Isabelle Siri, dans le car. On parle de tout, de séries, de littérature, de cinéma, de musique, de photographie, du moment que c’est francophone."

"400 millions de critiques", ce samedi

à 19h05, sur TV5 Monde.