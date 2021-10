"Je vis à 100 à l’heure": Alex Goude, l'animateur de télévision au parcours peu commun

Il se dégage d’Alex Goude quelque chose d’assez feel good. Tout sauf un hasard.

Visage connu et reconnu du petit écran puisque l’animateur a pendant très longtemps été le visage de La France a un incroyable talent sur M6, il est depuis la rentrée l’incarnation du nouveau jeu du week-end de France 2, Y’a pas d’erreur?.

À côté de ça, l’homme touche à tout: un spectacle à Las Vegas, un film à venir, La maison à Lumni sur France 4, sa pièce Ménopause, qui attend de retrouver les planches…

Bref, Alex Goude sait tout faire et ce n’est pas un hasard si France TV lui a confié son nouveau jeu du week-end.

Parlez-nous de Y’a pas d’erreur?

Le jeu porte bien son nom. On retrouve trois binômes, qui peuvent être des amis, des amoureux, des anciens amoureux, des membres d’une même famille, qui essaient de voir s’il y a des erreurs, ou non, dans les énoncés que je leur fais. Ça se joue en trois manches, avec 2.000 euros à la clé, et les trois binômes s’affrontent au cours de différentes épreuves lors desquelles on leur demande de déceler ou non une erreur d’orthographe, de calcul, d’affirmation historique ou de culture générale.

Quelle a été la genèse du jeu?

La production a travaillé durant l’été sur l’élaboration du jeu et c’est Bruno Guillon qui devait être à sa présentation, mais comme il est déjà sur le même créneau horaire durant la semaine, lui et la production ont pensé à moi pour la présentation. Je reste dans mon credo de Lumni, apprendre en s’amusant. Du coup, maintenant, les gens pensent que je suis intelligent!

Durant le premier confinement, vous avez été très présent sur France 4 avec La maison Lumni, une émission en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’INA et la Ligue de l’enseignement…

C’était inouï professionnellement. On était en mission et ça s’est décidé en moins d’une semaine. J’ai vraiment pris ça comme une mission de service public car on était à l’antenne près de neuf heures par jour pour essayer de garder un lien scolaire avec les enfants alors que les écoles venaient de fermer du jour au lendemain. J’ai été très étonné du succès car j’avais fait huit ans sur M6, présenté plus de cent cinquante primes, mais c’est cette émission qui a changé beaucoup de choses. Je suis passé du statut de mec drôle à celui du mec drôle qui permet d’apprendre des choses. Ça a vraiment marqué les gens, c’était un moment très fort.

Vous étiez le présentateur idoine pour ce programme?

Cela fait vingt-cinq ans que je suis chef de rubrique au Journal de Mickey, j’ai débuté sur Disney Channel, il y avait une forme de logique de s’adresser à moi, j’ai un vrai lien avec la jeunesse, ça me parle.

Quand on rembobine votre parcours, on tombe sur un spectacle à Las Vegas. C’est peu commun…

En ce moment, le spectacle de magie de Xavier Mortimer, que je mets en scène et que l’on avait découvert dans La France a un incroyable talent, fait un carton.

Il a été élu trois fois meilleur spectacle de magie de Vegas, on fait six cents personnes par soir. J’avais testé mon propre spectacle à Vegas en 2016 qui avait été un succès critique mais un échec commercial. Mais cela m’a permis de lancer Ménopause en France, un spectacle qui tournait encore avant le premier confinement.

Comment se décompose votre vie entre Las Vegas et la France?

Je dors peu, à peine 4 heures par jour, donc ça m’aide. Grosso modo, je me concentre sur la vie française de 7h à 17h puis je passe sur Las Vegas de 18h à 3h du matin. Mon fils vit aux USA alors quand je vais sur place, je passe aussi beaucoup de temps avec lui. C’est une vraie vie d’artiste comme dirait ma mère et je ne suis pas à plaindre. Je vis à cent à l’heure.

Petit, vous rêviez de devenir footballeur avant d’être artiste…

Jusqu’à seize, dix-sept ans, je jouais au football vingt-cinq heures par semaine, je voulais devenir professionnel et puis je me suis fait le genou… J’en ai gardé une vraie passion pour le football, je suis fan du PSG parce que je suis de Paris, mais pour le sport en général et notamment la Formule 1.

Y’a pas d’erreur? Ce samedi, à 11h20, sur France 2.