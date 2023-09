Isabelle Ithurburu prend les commandes de "50 minutes inside" avant la Coupe du monde de rugby

Dans ce milieu difficile des médias, où les sollicitations sont nombreuses et les prises de grosses têtes fréquentes, il y a des valeurs refuges.

Des personnalités qui ont de la mémoire et qui sont restées simples. Isabelle Ithurburu est de cette caste, elle qui vient d’arriver sur TF1 après plus de 12 ans au sein du groupe Canal+.

Alors que votre serviteur a débuté dans ces colonnes à la même période que la native de Pau sur la chaîne cryptée, nos chemins se sont déjà croisés à plusieurs reprises pour des articles consacrés à son actualité il y a plus de dix ans.

À chaque fois, "Isa" était fidèle à sa réputation: bienveillante, professionnelle, bavarde, enjouée et pleine d’humour, y compris quand on lui rappelait que l’on avait encore vu passer une vidéo de son passage à "Nouvelle Star", en 2007, quand elle était encore étudiante à Toulon et qu’elle envisageait une carrière dans la musique.

En 2023, Isabelle Ithurburu vient d’arriver sur TF1 où elle va prendre les commandes de l’émission "50 minutes inside" pour succéder à Nikos Aliagas tout en s’attelant à être l’un des visages de la Une durant la Coupe du monde de rugby qui débute le 8 septembre, en France, avec la présentation du "Mag de la Coupe du monde".

Se confronter aux audiences

Pour fêter cette double rentrée, on a voulu prendre des nouvelles d’Isabelle. "Ah, un nom familier, ça fait plaisir", lance-t-elle, d’entrée, lors de notre appel. Isabelle a de la mémoire. Cette rentrée, la jeune femme de 40 ans la redoute autant qu’elle l’attend.

"J’ai les pétoches, rigole-t-elle. Je sors de ma zone de confort en faisant autre chose que du rugby, et sur une chaîne gratuite. J’avais besoin de me renouveler, je viens d’avoir 40 ans, c’est un rendez-vous, un carrefour de vie."

D’autant que TF1 avait déjà tenté, par le passé, de recruter la journaliste mais elle avait toujours eu le sentiment qu’elle n’avait pas fait le tour de la question sur la chaîne cryptée où, avec le temps, elle était devenue la patronne de l’ovalie, notamment avec son émission "Canal Rugby Club".

"Cette fois, je me suis dit que le train ne repasserait peut-être pas, alors j’ai foncé. Le fait que la Coupe du monde de rugby soit sur TF1 dès septembre est à la fois rassurant, car c’est une matière que je maîtrise, et un beau challenge car on s’adresse à un public plus large. Pendant 14 ans, je n’ai jamais composé avec les audiences sur Canal +, là, on ne me parle que de ça (rires)".

L’autre projet est la présentation de "50 minutes inside" sur l’actualité des stars, dont le premier numéro est diffusé ce samedi, le bébé de Nikos Aliagas qui passe la main après seize ans d’antenne.

"C’est un nouvel exercice pour moi, je vais rester la même: bienveillante, empathique, enthousiaste et essayer d’inciter les invités à se livrer. Je vais essayer d’apporter ma touche même si je ne sais pas vraiment si j’en ai une... J’ai pas mal échangé avec Nikos, il m’a conseillé et, surtout, m’a dit de ne pas stresser. Mais je suis venue sur TF1 pour ça aussi, faire autre chose à côté du rugby, me mettre en difficulté."

"50 minutes inside", ce samedi à 17h55, sur TF1.