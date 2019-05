INTERVIEW. Sa passion pour l'Histoire, sa mission Patrimoine, Emmanuel Macron... Stéphane Bern se livre

C’est donc la passion qui vous dope?

Absolument. Mais il y a également la gentillesse du public.

Dans la rue, les gens me disent merci pour mes émissions ou pour ce que je fais avec la Mission patrimoine...

Vous êtes toujours souriant, de bonne humeur... ça vous arrive de bouder, d’être de mauvaise humeur?

Non. Il peut m’arriver d’être en colère quand on me cherche mais bouder c’est un caprice de star donc ce n’est pas pour moi.

Je ne me prends pas très au sérieux, pour vous dire la vérité: j’essaye de faire mon travail sérieusement sans me prendre moi-même au sérieux. Bouder, c’est de l’énergie et du temps perdus.

Et qu’est-ce qui vous révolte?

Les injustices ou encore les mauvaises manières qu’ont certaines personnes avec moi. Par exemple, mes dernières colères concernent mes combats pour le patrimoine.

Je trouve injuste que l’on détruise la vallée de la Dordogne et, après, le président du Département m’insulte. Mais dans quel monde est-on? Il préfère m’insulter plutôt que d’accepter la règle du Conseil d’État.

Je suis aussi en colère quand on me prend pour un imbécile: sous prétexte que vous êtes connu et que vous faites la une, les gens se permettent de dire des choses sans penser que vous êtes un être humain.

Mais oui, j’ai un cœur, oui j’ai une âme, et oui j’aime bien qu’on dise la vérité.

Mais je préfère que l’on ne m’aime pas pour de vraies raisons que pour des mauvaises ou des mensonges...

En fait, vous êtes sensible, comme tout le monde...

Heureusement! C’est un peu comme la peau du rhinocéros: c’est très dur à l’extérieur pour se blinder mais très doux à l’intérieur.

"Je suis en colère quand on me prend pour un imbécile !"

Parlons de votre Mission patrimoine. En êtes-vous content?

Oui. L’année 2018 a été un grand succès. Entre le loto du patrimoine qui a rapporté vingt-deux millions, les taxes reversées au patrimoine par l’État, soit vingt et un millions, plus sept millions de mécénat, on est pratiquement à cinquante millions d’euros qui ont été injectés dans le patrimoine.

Certaines restaurations ont-elles été mises en œuvre?

Bien sûr. Je suis allé à la rotonde ferroviaire de Montabon, au théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc, à Hôtel-Dieu de Château-Thierry... donc oui, les choses avancent. On montre aux Français ce que l’on a fait de l’argent récolté en 2018.

Concernant la Mission patrimoine, vous n’êtes plus fâché avec Emmanuel Macron?

Je n’ai jamais été fâché mais, alors que lui montre une volonté, on a parfois toute la machine administrative, technocratique, qui se met en marche et ça freine.

Moi, ça me rend dingue car on peut faire les choses simplement...

Avec mon énergie, j’arrive à bouger les lignes. Compliquer tout, c’est un peu la politique, mais ce n’est pas mon univers.

Je n’ai le langage ni de la politique ni de l’administration, donc ça me rend parfois éruptif et maladroit mais, au moins, je suis sincère et je suis bénévole, contrairement à d’autres.

Personne ne me paye mes déplacements...