INTERVIEW. Patrick Sabatier: "Mon souvenir le plus fort, c’est lorsque j’étais allé à La Colombe d’or préparer une émission avec Lino Ventura"

"J’étais en train d’atterrir et on me demande de redécoller.

Je ne peux vous dire quelle sera la durée du vol, mais tout ce que je fais à présent, pour moi qui ai eu la chance d’être comblé par le succès de certaines de mes émissions, ce n’est que du bonus!"

Pas aigri pour deux sous en évoquant son parcours, Patrick Sabatier, en ce début d’année 2019, va très fort! Avec ou sans Vichy Saint-Yorre, pour ceux qui auraient encore en mémoire le spot publicitaire de 1987, dans lequel il attribuait à cette eau minérale sa légendaire énergie.

Toujours fringant, à 67 ans, le souriant animateur à la mèche désormais poivre et sel s’est livré cartes sur table. Avec un enthousiasme palpable.

Depuis le 16 janvier, vous êtes de retour avec On se retrouve chez Sabatier, et Vendredi vérité 60 minutes chrono. Quels en sont les concepts?

Vendredi vérité 60 minutes chrono a été intitulé ainsi parce que c’est diffusé le vendredi et que c’est un remake du Jeu de la vérité que j’avais fait en 1985-1986.

Et 60 minutes, parce qu’on a voulu une émission assez compacte et séquencée, où l’invité sera face à des journalistes qui ont écrit sur lui, pas forcément en bien, et il pourra leur répondre.

Il y aura également des membres de son entourage qui témoigneront de ce qu’il...