INTERVIEW. Denis Brogniart: "Je soutiens que Koh-Lanta est la plus belle aventure de télé qui existe!"

Plutôt discret, consensuel et bien élevé, Denis Brogniart détonne un peu dans la course au buzz généralisée qu’est devenue la télé.

Le présentateur de cinquante et un ans n’en est pas moins l’un des plus regardés du moment. Imperméable aux polémiques, valeur sûre de TF1 et champion de la com’ sur les réseaux sociaux.

Rassemblant plus de quatre millions de téléspectateurs chaque vendredi soir avec la vingtième saison de Koh-Lanta, celui qui aime rappeler qu’il est d’abord journaliste sportif est aussi l’un des visages d’Automoto tous les dimanches. De Ninja Warrior, dont la quatrième édition, tournée à Cannes, sera diffusée cet été. Et de différents événements ultra grand public retransmis sur TF1. Jeux Olympiques, coupes du monde de foot, de rugby, défilé du 14-Juillet…

Le couteau suisse Denis Brogniart sera d’ailleurs de retour sur le plateau de l’émission Le Mag de la Coupe du monde, dès le 7 juin, pour débriefer les matches du Mondial de foot féminin. D’ici là, ce grand sportif, père de quatre enfants, qui ralentit rarement le rythme, aura déjà mis en boîte une nouvelle saison de Koh-Lanta à l’autre bout du monde…

Vous présentez Koh-Lanta depuis dix-sept ans. Aujourd’hui vous êtes complètement associé à cette émission…

C’est clair! C’est drôle, elle a même complètement phagocyté le reste. Quand je présente d’autres émissions, comme Le Mag de la Coupe du monde de foot, les gens me disent: "Mais qu’est-ce que tu fais là?" Ils ont carrément oublié que mon métier de départ, c’est journaliste sportif.

J’ai quand même couvert les J.O., les championnats du monde d’athlétisme ou la Coupe du monde pour la radio et la télé pendant des années.

Mais Koh-Lanta dure depuis tellement longtemps, avec tellement de succès, et regroupe tellement de choses qui me représentent que, oui, c’est la tête de gondole de mes activités.

En quoi ce jeu d’aventure vous représente-t-il, d’ailleurs?

Le voyage, le dépassement de soi, la compétition, le sport.

Et puis, j’ai toujours été fasciné, enfant, par des récits d’aventures. Petit, j’ai été baigné par les histoires de Paul-Émile Victor, Cousteau, Haroun Tazieff, Henry de Monfreid…

Et je soutiens que Koh-Lanta est la plus belle aventure de télé qui existe. En plus, j’ai toujours rêvé de voyager. Quand j’étais gamin, mes parents voyageaient peu, ça se faisait moins, l’avion coûtait cher.

Quand j’ai pu me rendre en Nouvelle-Zélande, j’y suis allé deux fois de suite, c’était le rêve absolu.

"mon rêve professionnel a toujours été d’être Thierry Roland!"

Vous imaginiez-vous, plus jeune, présentateur au bout du monde?

Non, mon rêve professionnel a toujours été d’être Thierry Roland! J’étais fasciné par lui.

Je voulais parler de football et parcourir le monde pour commenter du sport. Jamais de la vie, je n’ai pensé être animateur, jamais.

Et vous y êtes arrivé?

A être Thierry Roland? Non! J’ai été journaliste de sport bien sûr, je le suis toujours, mais je serais bien présomptueux de me comparer à lui. Je n’ai jamais commenté les plus grands matches de foot sur la plus grande chaîne française, et maintenant je ne le ferai jamais, je le sais.

Mais ce n’est pas une frustration, je crois même que je préfère faire ce que je fais… Mais petit, oui, j’étais dingue de sport: quand je ne pouvais pas écouter le multiplexe à la radio, je l’enregistrais sur une cassette, je demandais à mon père de ne surtout pas me dire le résultat, je réécoutais le dimanche matin et je me faisais des commentaires perso’ devant la télé.

Vous avez commenté les Jeux Olympiques, des Coupes du monde, des défilés du 14-Juillet… Que manquerait-il ?

(Il réfléchit) Franchement je ne sais pas. La Formule1, j’ai fait, le foot, aussi, le rugby aussi, les J.O. Vraiment, je ne sais pas!

"j’entretiens de bonnes relations depuis plus de vingt ans avec le prince Albert de Monaco, parce que c’est un passionné de sport"

Vous avez même présenté une émission spéciale sur le mariage du prince Albert II de Monaco et Charlene Wittstock…

C’est vrai! C’était amusant et intéressant à plusieurs titres. Il se trouve que j’entretiens de bonnes relations depuis plus de vingt ans avec le prince Albert de Monaco, parce que c’est un passionné de sport et que j’ai eu l’occasion de le rencontrer à des tas de reprises.

C’est quelqu’un d’extrêmement abordable et sympathique.

Est-ce pour ces liens que l’on avait fait appel à vous?

Non, on était plusieurs à commenter l’événement. Mais j’ai une histoire qui est drôle et qui m’avait frustré sur cet événement: la veille, avec mon ami Jean-Michel Bellot, un ancien perchiste, comme on était plusieurs télés sur le coup et que c’était la course à l’échalote, on avait appelé le prince et on lui avait demandé si l’on pouvait, à un moment, lui poser une question…

Il m’avait dit: "Bien sûr, on se débrouillera à la sortie de Sainte-Dévote". Super content, je me mets en place. Sauf que quand j’ai voulu le faire, la sécurité m’a dit non. J’ai insisté: "Mais j’ai vu ça avec le prince!" Et évidemment, on m’a répondu: "Oui oui, et ta mère, c’est la reine d’Angleterre"! J’ai manqué d’organisation sur ce coup-là! (rires) En faisant un Automoto spécial avec le prince, plus tard, on en a rigolé.

D’ailleurs, sur cette émission, il m’a laissé rouler avec sa voiture de mariage, une Lexus avec toit en verre, un honneur!