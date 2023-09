France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur s'offre un lifting de rentrée

Depuis lundi, l’antenne de France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur a renforcé son ancrage régional avec deux rendez-vous d’informations, "ICI 12/13" et "ICI 19/20" organisés autour de l’information locale, régionale, entièrement revisités.

"L’information sera totalement pilotée en régions. C’est la chance d’offrir à nos téléspectateurs encore plus de proximité, de renforcer notre identité, de mettre encore plus en valeur nos territoires et leurs habitants, de traiter l’info d’ici et d’ailleurs avec notre prisme régional", détaille Samuel Peltier, directeur de France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur.

La semaine dernière, lors des ultimes répétitions de ces nouveaux rendez-vous d’informations au sein des locaux de France 3 à Antibes, toute la rédaction était mobilisée pour peaufiner les derniers détails avant le grand lancement qui a eu lieu ce lundi.

France 3, chaîne régionale par essence, s’appuie sur 24 JT régionaux au sein desquels des sujets nationaux vont se greffer quotidiennement.

L’idée est simple: permettre aux téléspectateurs de suivre un journal régional entièrement construit par une rédaction locale avec un angle différent que s’il était construit depuis Paris.

Multiplier les lancements

Photo F. Chavaroche.

"C’est un vieux rêve des rédactions régionales", lance Samuel Peltier. Lors des ultimes répétitions, Thibaut Rysman, habituel présentateur de "ICI 19/20", et Nathalie Layani, journaliste de la rédaction, se sont essayés à un ultime saut lors d’un JT "à blanc" afin de calibrer une dernière fois le timing, les lancements, l’enchaînement des séquences et le chemin de fer du JT.

Ainsi, on a pu aller de la Floride à Grasse en passant par Menton, le Var et la région parisienne dans un grand JT construit entièrement sur place avec reportages, interviews et décryptages.

"Ce qui change le plus, c’est le nombre de lancements que nous devons faire, ils sont trois fois plus nombreux puisque le JT est entièrement construit ici", poursuit Thibaut Rysman.

La rédaction azuréenne s’occupe donc des lancements locaux, régionaux, nationaux et internationaux sur un JT qui, pour le cas du "ICI 19/20", durera près de 50 minutes avec, à chaque fois, un invité en plateau.

"On souhaite donner un point de vue d’ici, en région, de l’actualité au sens large, poursuit Samuel Peltier. C’est un tournant historique dans la manière de faire de l’information régionale."

Un peu à l’image de la politique de "décentralisation" menée par le réseau Radio France, France TV entend poursuivre une volonté de traitement de l’information dans laquelle les régions seraient les locomotives et assureraient une réelle proximité.

"Vu d’ici", l’une des nouvelles thématiques du JT, résume parfaitement cette nouvelle immersion au cœur du territoire et différencie l’offre de celle de France 2.

France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur entend ainsi poursuivre son rayonnement et consolider son audience (1,3 million de téléspectateurs sur l’offre régionale hebdomadaire).

> ICI 12/13, du lundi au jeudi en alternance: Hélène Maman et Laurent Verdi.

> ICI 19/20, du lundi au jeudi en alternance: Jacqueline Pozzi et Thibaut Rysman.

> ICI 12/13 et ICI 19/20, du vendredi au dimanche en alternance: Florine Ebbhah, Eloïsa Patricio et Daniel Gerner.