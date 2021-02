France 2 s'attaque au milieu scolaire avec "La Faute à Rousseau", sa nouvelle série diffusée en prime time dès ce mercredi

Alors qu’on ne compte plus les fictions américaines dont la trame se passe dans un lycée avec tous les clichés dont nous raffolons - le quaterback de l’équipe de football, blouson avec le logo de l’équipe locale cousu sur le dos, qui s’amourache de la cheerleader alors que le geek de service, souvent inscrit au club d’échecs du bahut, est fou amoureux d’elle également - la France se fait plutôt discrète sur le sujet.

Il y a bien eu SAM, récemment, sur TF1, ou La Vie devant nous et Seconde B dans les années 1990 sans oublier les dingueries d’AB Productions comme La Philo selon Philippe... mais c’est famélique en comparaison des initiatives outre-Atlantique (Dawson, Glee, Les Frères Scott, Angela, 15 ans, Freaks and Geeks, Newport Beach, etc.).

C’est donc au sein d’un univers assez inexploré que France 2 se lance avec La Faute à Rousseau, une série librement adaptée du format catalan Merli.

Une volonté assumée et voulue par la chaîne à en croire Anne Holmes, directrice de la fiction nationale de France Télévisions. "On voulait renouer avec l’éducation, un secteur que l’on avait délaissé alors qu’on est la chaîne de Madame le proviseur, une série phare sur le domaine dans les années 1990. On a finalement choisi l’adaptation de Merli car ça parlait des sentiments mais aussi de philosophie adolescente. Le personnage principal, Benjamin Rousseau, donne des cours de philo mais il n’est pas vraiment au point dans sa vie personnelle. On a conscience que la série est très ambitieuse."

Une ambition voulue par la production et notamment Sébastien Pavard de chez DEMD Productions. "On cherchait une double entrée de lecture, à la fois pour les adultes mais aussi pour les adolescents. On a lu différents bouquins, on a cherché beaucoup de choses avant de tomber sur Merli, une série catalane avec ce professeur iconoclaste. Un professeur qui fait avancer dans la vie, qui vous fait éclore. Ça nous a fait très vite réfléchir et on s’est beaucoup inspiré de cette idée."

Anny Duperey, mère atypique

La Faute à Rousseau s’articule autour de huit épisodes de cinquante-deux minutes. Une fiction qui nous plonge dans les pas de ce nouveau prof de philo du lycée La Fontaine qui, en réalité, n’est en rien philosophe. Il penche plutôt du côté́ incontrôlable et irrévérencieux. C’est un esprit libre qui est animé́ par la passion de la vérité. Celle qui se cache derrière les grands textes et, surtout, derrière les gens…

Il fallait donc un acteur atypique pour camper ce Benjamin Rousseau. Et c’est le Belge Charlie Dupont qui est l’heureux élu. Une gueule que l’on a vue dans Hard, Convoi exceptionnel ou Il était une fois, une fois. Charlie Dupont a de la gouaille, de l’énergie et une certaine forme de charisme.