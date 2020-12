Elisabeth Quin, présentatrice phare de 28 minutes, la force tranquille d'Arte

À l’autre bout du téléphone, une voix posée, sûre, douce, qui oscille entre une forme de sérieux, un peu d’impertinence mais surtout un océan de bienveillance. Cette voix, c’est celle d’Élisabeth Quin, la chef d’orchestre de 28 minutes, l’émission phare d’Arte qui, récemment, a franchi la barre historique du million de téléspectateurs (l’émission du 18 novembre a enregistré un record historique d’audience avec 3,8 % de part d’audience et 1 008 000 téléspectateurs). Face à une concurrence féroce à cette tranche horaire déterminante pour toutes les chaînes, la bande à Élisabeth a su instaurer un véritable rendez-vous depuis le lancement de l’émission en janvier 2012. Une émission dont l’ADN provient en grande partie de la personnalité rayonnante d’Élisabeth Quin. Conversation avec une femme qui impose le respect et dont chaque phrase donne le sourire.



L’émission vient de franchir la barre historique du million de téléspectateurs, comment expliquez un tel succès ?

C’est sans doute en raison des immenses qualités de l’émission. (Rires) De manière plus objective, le confinement amène beaucoup plus de gens devant la télévision, c’était déjà le cas en mars-avril. Là, avec les théâtres, les cinémas, les restaurants fermés, à 20 h les gens sont majoritairement chez eux et regardent la télévision en masse. Mais, c’est vrai, qu’il y a de plus en plus de gens qui découvrent l’émission, en revanche.

C’est une tranche horaire où la concurrence est... féroce : C à vous, Quotidien, TPMP, W9.

Je ne sais pas ce que font mes camarades. Il y a peu, j’avais été un peu méchante en disant que sur France 5, ils passaient à table (Rires), alors que j’adore Anne-Elisabeth Lemoine et Pierre Lescure. En réalité, nous sommes surtout en concurrence avec les JT de 20 heures. Notre ton, singulier, est différent d’un petit train de reportages comme l’est un JT. On a une manière d’éditorialiser l’émission qui nous est propre, notamment avec nos invités de premières parties que l’on ne voit jamais ailleurs.

Existe-t-il un ton 28 minutes ?

C’est difficile de définir un ton même s’il y en a un dans l’émission. Il y a une forme de profondeur et de légèreté. Je suis comme ça aussi, on manie le sérieux, l’humour, l’esprit. Ça ressemble à l’équipe qui est autour de la table également. On ne prend pas les gens pour des cons non plus. On peut parler de tout car les gens sont très curieux. On déconne tout en éclairant des aspects de la société actuelle.

L’émission vous ressemble beaucoup.

On me dit souvent que je suis bizarre. (Rires) Mais c’est dit avec de l’affection. J’ai une culture un peu XIXe siècle et en même temps, rien ne me choque. J’aime le fait que tout le monde parle un français excellent au sein de l’émission alors qu’il y a un appauvrissement de la langue actuellement. Le Français est une langue riche et je suis soucieuse de maintenir ça. On est plutôt une bande littéraire en réalité.

C’est aussi l’émission phare d’une chaîne que les gens commencent à regarder autrement : Arte. On dirait que l’étiquette “chaîne pour intellos” est en train de partir.

Il y a dix ans, personne ne regardait Arte car on avait justement cette étiquette alors qu’il y a un paquet de programmes décoiffant chez nous. C’est une chaîne subversive, transgressive, bien plus que certaines de nos concurrentes qui sont devenues des chaînes de vieux. (Rires)

En neuf ans, l’émission a bien changé aussi.

Comment ?

Au départ, l’émission ne durait que 28 minutes, d’où le titre. Oui, on n’avait aucune idée originale. (Rires) On savait juste qu’il y avait la place de proposer quelque chose de différent au moment des JT de 20 h, la chaîne a eu une vraie intuition. Quand je suis arrivée en janvier 2012, je ne m’imaginais rien. Je venais de Paris Première, je faisais du cinéma et on m’avait proposé une émission de culture alors qu’en réalité, c’est surtout de l’actualité. Mais ça m’a plu alors que les six premiers mois étaient improbables.

L’an dernier vous avez publié un livre – La nuit se lève – pour aborder votre maladie, un glaucome qui vous faire perdre progressivement la vue...

C’est une réflexion tous azimuts sur la maladie, sur la perte d’un sens dans une époque où la vue est omniprésente. Et puis, il s’agit d’une maladie silencieuse dont il faut parler, sensibiliser. Je l’ai su trop tard car il n’existe pas de campagne de sensibilisation massive en France.

Vous en riez beaucoup.

C’est vital, notamment sur les effets secondaires du traitement à base de collyre qui a des incidences sur la pilosité. Je vais me transformer en femme à barbe. (Rires) C’est important de mettre la chose à distance, des gens sont plus mal lotis que moi dans l’existence et il faut prendre de la distance pour ne pas que cela cause des effets dramatiques sur mon psychique. Alors je m’oxygène beaucoup car je ne veux pas ensevelir mes proches avec une forme d’angoisse. Il faut que ma vue tienne encore 20, 25 ans. On vit avec une forme d’angoisse, de peur aussi.

Faites-vous votre métier différemment du coup ?

Oui et non. Disons que je suis sans doute beaucoup plus attentive et touchée par les témoignages de ceux qui sont revenus d’un long combat contre une maladie.

Vous faites un métier public, visuel. C’est difficile de parler d’une telle maladie ?

J’ai 57 ans, je suis à un âge canonique en télévision, j’ai des cheveux blancs mais je pétille toujours. (Rires) Je suis de plus en plus insouciante, je ne sais pas si c’est une forme de liberté mais ça y ressemble. Je me détache aussi un peu plus, notamment de mon rapport à l’image, à la compétition entre journalistes. Et depuis que je suis sur Arte, où les femmes ont une vraie place de choix, on ne me fait plus aucune remarque sur mon apparence ou sur mon sexe. De ce côté-là, cette chaîne est un sanctuaire. Je n’ai pas toujours connu ça puisqu’il y a 25 ans, on m’avait dit que j’avais un physique de radio. J’ai une personnalité très forte, je me suis affirmée, j’ai connu des relations professionnelles conflictuelles avec

28 minutes. Du lundi au samedi à 20 h 05 sur Arte.