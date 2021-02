Coup d'envoi de la 10e saison de The Voice ce samedi soir sur TF1

Locomotive: véhicule ferroviaire qui fournit l’énergie motrice d’un train. The Voice pourrait, sans difficulté, être qualifiée de locomotive de TF1.

Le télécrochet revient pour une dixième saison et peut se targuer d’avoir, par le passé, fait des scores d’audiences vertigineux allant jusqu’à 9,8 millions de téléspectateurs en 2014 (5,1 millions en 2020, 28% de part de marché).

Le principe n’a pas changé, des candidats qui font face, dans les auditions à l’aveugle, à quatre coaches - Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney - dos tournés qui doivent être séduits par la voix des prétendants.

S’en suivent ensuite des battles, des K.O mais aussi une nouvelle épreuve nommée cross-battle (NDLR: Chaque coach défie un autre coach avec un talent de son équipe, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce face-à-face. Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix. Le public, présent en plateau, votera pour son favori et enverra le talent directement en demi-finale.).

Une saison marquée aussi par le retour du "patron", Florent Pagny, coach des sept premières saisons. Ce dixième opus sera forcément différent des autres. "À l’heure actuelle, c’est la seule scène où les artistes peuvent encore s’exprimer, lâche le présentateur historique Nikos Aliagas. On est suspendu à cette réalité mais on veut aller le plus loin possible."

La réussite de The Voice repose sur deux principes immuables. Des candidats prodigieux qui, parfois, font carrière comme Kendji Girac vainqueur de la saison 3, mais surtout par ce carré d’as de coaches.

Florent Pagny, coach historique de l’émission, ne cache pas son plaisir de revenir dans ce fauteuil rouge qu’il connaît bien. "J’étais content de revenir et j’ai retrouvé la même équipe, lance le chanteur au style vestimentaire atypique. C’est le signe d’une maison qui vit bien. Je viens pour entendre des voix qui me provoquent des choses. Je n’ai jamais eu la sensation d’être parti pendant deux ans. C’est un jeu que je comprends bien. Je m’amuse toujours autant. C’est une émission qui dure depuis dix ans, c’est rare à la télévision."

À l’inverse, l’émission accueille un bizut en la personne de Vianney. L’auteur-compositeur amène son propre style et une forme d’impatience. L’auteur de Pas là est si remuant qu’il a... cassé plusieurs sièges lors des premiers enregistrements.

"Cette émission m’apporte beaucoup de choses à l’être humain que je suis mais aussi au chanteur, poursuit Vianney. Ça me rend heureux, et puis je suis très heureux d’être avec ce trio de coaches. On a des moments d’échanges intenses. Je viens comme je suis, c’est pour ça qu’on a fait appel à moi."

Sans public

De son côté, Amel Bent a une vision tout aussi humaine de son statut de coach. "J’ai eu le blues à la fin des auditions à l’aveugle alors que c’est ma quatrième saison, c’est aussi dû au climat actuel. Je n’avais plus entendu de musique en live depuis un long moment, ça fait du bien à l’âme. Humainement, c’est une expérience nourrissante. On revoit des gens qui ont besoin de chanter, de faire de la musique."

Chez Marc Lavoine, la voix de la sagesse l’emporte sur l’émotion. "C’est une télévision inversée, c’est d’abord un spectacle capté, pose l’auteur des Yeux revolvers. Des artistes viennent se faire entendre sur une scène avec leur voix et des musiciens et c’est bien d’avoir des palpeurs dans une société en plein mouvement. On est en contact avec toutes les classes sociales, de tous les horizons."

La particularité de l’émission, comme beaucoup d’autres, est de réussir à se réinventer malgré la crise sanitaire. Et donc sans public. "Les talents chantent vraiment pour nous, ils ne peuvent pas se débiner avec le public. Ils nous appellent vraiment alors qu’on a le dos tourné. Pendant longtemps, les candidats venaient plus pour passer à la télévision que pour chanter. Il y a un retour à une forme d’insouciance", analyse Amel Bent.

Pour Pagny, "il n’y a pas d’artistes avec des postures. On est revenu à la genèse de l’émission avec des grandes voix. Il faut que ça me produise des réactions épidermiques et c’est le cas".

Marc Lavoine, plus cartésien, a une autre lecture. "Comme on est sans public, on est dans une sorte de tunnel, ça donne encore plus d’importance à chaque prestation. On est dans une vague avec plus d’auteurs et moins d’interprètes. On a besoin de littérature de chanson."

En dépit d’un casting très talentueux, les éliminations sont la règle et il faut pouvoir les expliquer avec diplomatie.

Amel Bent: "La dure réalité de ce métier, c’est de ne pas être au goût de tout le monde. Ça les éveille pour la suite de leur carrière. On peut chanter parfaitement mais ne pas réussir à toucher les gens."

"C’est compliqué de faire un choix face à autant de talents. Il y a forcément un phénomène de déception après l’élimination mais ils comprennent rapidement la chance qu’ils ont eue. Ils ont appris, avancé et partent avec la sensation d’avoir gagné quelque chose", poursuit Marc Lavoine.

Même chez Vianney, le petit nouveau, ce moment est à part.

"J’appréhendais les éliminations, expliquer à quelqu’un pourquoi on ne le retient pas. On est là pour les guider, les conseiller, les aider", conclut le benjamin du jury. Mais ils seront bien épaulés pour les battles puisque Florent Pagny aura à ses côtés Calogero et Patrick Fiori.

Amel Bent sera entourée de Slimane, Vitaa et Zaho. Marc Lavoine aura avec lui Benjamin Biolay et Vald. Et enfin Vianney coachera avec Patrick Bruel et Véronique Sanson. Sans oublier les secondes parties de soirée où les coaches débrieferont dans une sorte de late show.

"On se retrouve entre nous, dans un autre contexte, avec une vraie franchise", conclut Lavoine.

Savoir+

The Voice. Ce samedi à partir de 21h05 sur TF1.